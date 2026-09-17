Мясников рассказал, как ученые-эмигранты работали нянями и уборщиками в США

В 1990-е годы многие эмигранты из России с учеными степенями занимались в США неквалифицированным трудом. Об этом рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я насмотрелся в Америке на наших эмигрантов, когда кандидаты наук маялись бэбиситтерами и мыли полы, не имея возможности подтвердить там свой диплом», — вспомнил врач.

Он подчеркнул, что считает необходимым для любого человека, независимо от профессии, что-то уметь делать руками. Это может быть игра на музыкальном инструменте, строительные и столярные работы, способность оказывать первую помощь или водить машину.

Известный телеведущий несколько лет проработал в США и построил там достаточно успешную медицинскую карьеру. Позже он вернулся на родину и стал практиковать в России.

Подробнее о биографии Мясникова — в материале 360.ru.