Встали и пошли. Врач Мясников назвал простой способ продлить жизнь

Врач Мясников: для продления жизни необходимо чаще выходить из дома

Чтобы жить дольше, людям стоит почаще выходить из дома. Об этом рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» .

Он предложил начинать с простых действий: не заказывать еду на дом, а дойти до ближайшего магазина. Сначала человек может выбрать короткий маршрут до универсама, затем — до аптеки, а со временем аптека уже не понадобится.

«Люди, встали и пошли!» — сказал врач.

Мясников подчеркнул, что в жизни должно оставаться место приключениям, увлечениям, любви и желаниям.

Ранее врач напомнил, что для сохранения красоты необязательно придерживаться строгих диет. По его словам, гораздо важнее грамотно выбирать продукты питания и следить за качеством рациона.