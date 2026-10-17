Доктор Мясников шокировал американцев популярной у россиян привычкой
Доктор Мясников рассказал, как удивил американцев, съев куриную кожу
Коллег доктора Александра Мясникова в США поразила его пищевая привычка за столом. О необычном случае врач рассказал на канале «Россия 1».
Мясников вспомнил, как ходил с американцами на обед. В числе прочего на стол принесли курицу. Врачи из США сняли с нее жареную кожу, однако россиянин ее съел.
Американцы, по словам Александра Мясникова, «посмотрели на него как на самоубийцу». Привычка медика их удивила — в США куриную кожу едят редко, так как считают, что в ней содержится чрезмерное количество холестерина.
От блюда телеведущий отказываться не стал. Он проигнорировал эмоциональные высказывания сотрапезников.
В диетологии куриная кожица действительно считается продуктом с высоким содержанием насыщенных жиров. Но современная медицина полагает, что основную часть жиров в ней составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты.
Ранее доктор Мясников признал, что главный секрет долголетия кроется в психологии.