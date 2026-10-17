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    Доктор Мясников шокировал американцев популярной у россиян привычкой

    Доктор Мясников рассказал, как удивил американцев, съев куриную кожу

    Фото: РИА «Новости»

    Коллег доктора Александра Мясникова в США поразила его пищевая привычка за столом. О необычном случае врач рассказал на канале «Россия 1».

    Мясников вспомнил, как ходил с американцами на обед. В числе прочего на стол принесли курицу. Врачи из США сняли с нее жареную кожу, однако россиянин ее съел.

    Американцы, по словам Александра Мясникова, «посмотрели на него как на самоубийцу». Привычка медика их удивила — в США куриную кожу едят редко, так как считают, что в ней содержится чрезмерное количество холестерина.

    От блюда телеведущий отказываться не стал. Он проигнорировал эмоциональные высказывания сотрапезников.

    В диетологии куриная кожица действительно считается продуктом с высоким содержанием насыщенных жиров. Но современная медицина полагает, что основную часть жиров в ней составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты.

    Ранее доктор Мясников признал, что главный секрет долголетия кроется в психологии.

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