Мясников назвал главную ошибку в лечении головной боли

Головную боль нужно лечить не обезболивающими таблетками, а медицинским обследованием, чтобы найти причину недомогания. Об этом в комментарии «Вестям» заявил врач-кардиолог Александр Мясников.

Он подчеркнул, что регулярный прием обезболивающих препаратов при головной боли только сделает хуже.

«Перестраиваются болевые рецепторы и начинают все время генерировать боль сами по себе», — пояснил Мясников.

Врач добавил, что если пациент жалуется на постоянные головные боли, то в большинстве случаев ему не потребуется проведение компьютерной или магнитно-резонансной томографии, раз нет определенных симптомов.

Речь идет о случаях, когда головная боль усиливается при кашле или смене позы или когда к состоянию добавляется слабость в руке и проблема с речью.

«Это те случаи, когда вы не можете ждать, когда вам действительно надо срочно идти на КТ, МРТ», — добавил врач.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» призвал россиян больше двигаться и чаще выходить из дома, чтобы продлить себе жизнь.