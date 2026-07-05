Врач Мясников назвал главный навык, который не даст опустить руки

По словам врача, этот навык стоит развивать в детях еще во время учебы в школе. Мясников подчеркнул, что ребенок должен обязательно понимать ради чего он преодолевал сложности.

«Цель — надо понимать, ради чего ты живешь и как ты собираешься жить. И вот самое главное — родителям объяснить вот эту цель. И все эти трудности с математикой, с чем-то еще — это не для того, чтобы знал математику, а тебя учат делать те вещи, которые тебе неприятны и трудны. Это самый главный в жизни навык», — объяснил Мясников.

Он добавил, что такая привычка поможет человеку научиться не опускать руки и не бросать начатое при первых трудностях.

Ранее телеведущий напомнил, что еще один простой способ поможет увеличить продолжительность жизни человека. Для этого людям стоит чаще выходить из дома и быть активнее.