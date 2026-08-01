Доктор Мясников назвал кофе лечебным напитком
Распространенные представления о вреде кофе — устойчивый миф. Об этом в беседе с «Вестями» рассказал врач-кардиолог Александр Мясников.
Он отметил, что напиток содержит сотни полезных веществ и обладает доказанным лечебным эффектом.
«Я привожу статьи, которые доказывают пользу кофе при гипертонии, при аритмии, особенно при мерцательной аритмии, замедляет старение мозга, деменцию», — пояснил Мясников.
Мясников объяснил, что рекомендация пить не больше четырех чашек в день не имеет жесткого научного обоснования. Дозировку нужно подбирать по самочувствию.
Врач добавил, что сам пьет кофе, будучи гипертоником, и не замечает влияния на давление, а исследований о вреде напитка никогда не видел.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина предупредила, что чрезмерное употребление кофе в жару может привести к обезвоживанию организма.