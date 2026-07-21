Доктор Мясников признал, что главный секрет долголетия кроется в психологии

Россияне верят в разгадку вечной молодости, но не ждут волшебной таблетки. По данным ВЦИОМ, соотечественники сами замедляют старение с помощью здорового образа жизни. Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН раскрыл свой личный рецепт.

По словам доктора, чудодейственных средств не существует.

«Хорошо, что мы сейчас обратили внимание на свое здоровье, что можно считать белки и ходить в зал», — отметил он.

Однако физическая форма — лишь часть успеха. Главный секрет Мясникова кроется в психологии.

«Мы стареем в голове. Главное — сохранять ребенка в душе, понимать, что возраста нет», — добавил эксперт

Врач призвал не сидеть на месте. Для сохранения молодости необходимо быть ответственным за себя, семью и страну, а также уметь довольствоваться тем, что имеешь. Зависть и жадность, по мнению медика, блокируют путь к долголетию.