Доктор Мясников рассказал о необходимости приема препаратов, чтобы защититься от малярии во время поездки в Африку

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил ИА НСН об опасности малярии и других болезней, которые переносят комары в Африке. Он отметил, что ежегодно от малярии умирает большое количество людей, а всего в регионах риска проживает три миллиарда человек.

Мясников подчеркнул, что против малярии не существует прививки. За неделю до поездки в Африку необходимо начать принимать специальные препараты, которые эффективны в конкретном регионе. Их нужно продолжать принимать во время пребывания там и еще две недели после возвращения. Это особенно важно для детей, которые относятся к группе риска.

Кроме того, врач перечислил другие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в Африке: носить закрытую одежду; спать под пологом, так как комары кусают преимущественно ночью; использовать репелленты; избегать лежания на песке и купания в пресноводных водоемах.

По словам Мясникова, для туристов существуют международные сайты, где можно узнать о необходимых прививках и лекарствах для разных стран.