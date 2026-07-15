Доктор Мясников рассказал, что у молодежи участились случаи серьезных заболеваний из-за современных пищевых привычек

За последние пять лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодых людей. Ситуацию прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с ИА НСН .

Доктор назвал основной причиной такой статистики современные пищевые привычки. По его словам, употребление переработанной пищи, переедание и привычка покупать готовые блюда приводят к тому, что организм стареет раньше времени.

«Мы губим себя неподвижностью, питанием. Вот эта вся ультрапереработанная пища, привычка покупать готовое, переедание — все это ведет к тому, что организм просто стареет раньше», — пояснил Мясников.

Он отметил, что в связи с тенденцией к омоложению болезней рекомендации по выявлению рака груди или кишечника пришлось сдвинуть на 5–10 лет раньше. Также специалист обратил внимание на то, что все чаще в кардиореанимациях можно встретить пациентов с инфарктом в возрасте 25 лет.