Врач Мясников назвал главный риск плотного ужина перед сном

Плотный ужин часто связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Однако прямой зависимости между вечерним перееданием и такими болезнями нет. Об этом рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Во время эфира гостья передачи предположила, что сытная еда перед сном повысит вероятность появления болезней сердца. Мясников не согласился с такой оценкой и отметил, что полностью исключать ужин из рациона не требуется.

Однако он уточнил, что плотный прием пищи вечером может привести к появлению избыточного веса. В свою очередь, из-за этого возрастает вероятность кардиологических заболеваний.

«Но я все-таки за ужин стою горой. Нет, оставьте нам что-то, пускай поесть можно на ночь без чувства вины», — сказал Мясников.

При этом врач предупредил, что регулярное переедание вечером может способствовать ожирение и развитие сахарного диабета.

Ранее врач рекомендовал позаботиться о профилактике малярии перед поездкой в Африку. По его словам, туристам может потребоваться прием специальных препаратов.