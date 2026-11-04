«Умер мой друг». Газманов рассказал о тяжелой утрате

Народный артист России Олег Газманов признался, что у него умер друг. На юбилейном концерте, посвященном 65‑летию Государственного Кремлевского дворца, певец рассказал Пятому каналу , что тяжело переживал смерть любимой немецкой овчарки.

«У меня умер мой друг. Собака моя 13 лет прожила. Как-то мне так плохо было», — рассказал артист.

Его поддержала дочь Марианна, подарившая ему щенка немецкой овчарки. Газманов рассказал о пополнении в семье, отметив, что у него «появился ребенок» — маленький и абсолютно черный щенок.

Нового питомца назвали Орби. Первую овчарку Газманова звали Корби, убрали первую букву и получилась созвучная ей кличка.

Ранее Газманов рассказывал о проблемах с бессонницей.