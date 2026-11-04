«Умер мой друг». Газманов рассказал о тяжелой утрате
Газманов: дочь помогла пережить горе от потери собаки, подарив щенка овчарки
Народный артист России Олег Газманов признался, что у него умер друг. На юбилейном концерте, посвященном 65‑летию Государственного Кремлевского дворца, певец рассказал Пятому каналу, что тяжело переживал смерть любимой немецкой овчарки.
«У меня умер мой друг. Собака моя 13 лет прожила. Как-то мне так плохо было», — рассказал артист.
Его поддержала дочь Марианна, подарившая ему щенка немецкой овчарки. Газманов рассказал о пополнении в семье, отметив, что у него «появился ребенок» — маленький и абсолютно черный щенок.
Нового питомца назвали Орби. Первую овчарку Газманова звали Корби, убрали первую букву и получилась созвучная ей кличка.
Ранее Газманов рассказывал о проблемах с бессонницей.