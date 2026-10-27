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    Наталья Водянова призвала россиянок не повторять ее ошибку

    Фото: РИА «Новости»

    Супермодель Наталья Водянова выступила на международном форуме в Астане. Она прилетела в Казахстан вскоре после рождения шестого ребенка. На мероприятии звезда обратилась к россиянкам, ее процитировала Lenta.ru.

    Супермодель призналась, что долго не верила в собственные силы. Поддержка других людей помогла ей изменить отношение к себе.

    Модель призвала россиянок быть увереннее и не бояться проявлять настойчивость. По ее мнению, это важно для тех, кто хочет начать новое дело или следовать за своей мечтой.

    «Я никогда не верила в себя до того, как в меня поверили другие. Не делайте эту ошибку. Надо верить в себя, надо быть немножечко наглой, немножечко. Это очень важно. Хотя бы вместе с самой собой», — объяснила свою позицию Наталья Водянова.

    Водянова прилетела в Казахстан в середине октября для участия в международном форуме Be Woman Asia 2026. На встречу с ней пришли жители Астаны и гости города.

    Выступление топ-модели вызвало ажиотаж. Ради встречи с кумиром из Москвы в Астану приехала блогер Татьяна Соловьева. Она выкупила один из лотов благотворительного аукциона «Обнаженные сердца» за 13,5 миллиона рублей. Это позволит ей провести день с Водяновой в Париже.

    Наталья Водянова — российская супермодель, актриса и филантроп. Она родилась в Нижнем Новгороде и сделала успешную международную карьеру. В 2004 году Водянова основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

    Организация помогает семьям с детьми с особенностями развития и строит инклюзивные игровые парки. Как правило, все последние поездки Натальи Водяновой в Россию связаны с деятельностью этого фонда.

    Водянова замужем за миллиардером Антуаном Арно, совладельцем LVMH. В сентябре 2026 года супермодель родила шестого ребенка.

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