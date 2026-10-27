«Семья была разрушена изнутри». Товстик заявил, что знал о любовнике жены

Товстик заявил, что ушел к Дибровой из-за измены жены с тренером

Полина Диброва не была причиной распада брака Романа и Елены Товстик. Об этом заявил бизнесмен журналу Voice .

По словам мужчины, жена изменяла ему с тренером, мастером спорта международного класса по триатлону Владимиром Турбаевским, и он об этом знал.

«Наша семья была разрушена изнутри. Как я изначально всем и говорил. Я ушел сам. Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда», — добавил мужчина.

Об отношениях Елены Товстик с Турбаевским стало известно после того, как она подала на бывшего ухажера в суд.

В пору их романтических отношений блогер дала спортсмену крупную сумму на покупку квартиры. После разрыва она попыталась отсудить деньги либо недвижимость, но суд поддержал ответчика, который счел полученные средства подарком.

Ранее Диброва подала иск на Елену Товстик из-за обвинений, который та опубликовала в соцсетях.