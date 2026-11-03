Стивен Сигал в третий раз станет дедушкой

Младший сын Стивена Сигала Доминик и 32-летняя российская модель Айрин Данилова подарят актеру третьего внука. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на собственный источник.

Доминик родился в третьем браке Сигала с актрисой и моделью Келли Леброк. Мужчина также получил гражданство России. Два года назад он женился на участнице конкурса «Краса России — 2015» Айрин Даниловой.

Супруги не афишируют личную жизнь. Свой роман они также долго скрывали.

Редакция Super получила кадры папарацци, на которых изображена беременная Айрин. Вместе с мужем они сейчас живут в Калифорнии, где она, как сообщил инсайдер издания, планирует рожать. Какого пола будет ребенок — не сообщается. Пара держит информацию в секрете.

Ранее Стивен Сигал сообщил о разводе с четвертой женой — профессиональной танцовщицей из Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа, родившей ему седьмого ребенка.