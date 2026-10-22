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    Лидию Федосееву-Шукшину ввели в медикаментозную кому

    Mash: Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме в тяжелом состоянии

    Фото: РИА «Новости»

    Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

    По его информации, 88-летнюю знаменитость подключили к аппарату ИВЛ. У артистки зафиксировали проблемы с сердцем и легкими, также есть риск развития пневмонии.

    О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Актрису экстренно доставили в реанимацию с сердечной недостаточностью. Перед этим у звезды в течение недели усиливались одышка и отеки, однако она до последнего не хотела вызывать врачей.

    Дочь народной артистки РСФСР подтвердила, что она находится в больнице.

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