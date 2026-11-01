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    Снявшаяся в клипе Билана Оксана Лаврентьева ответила на хейт из-за внешности

    Фото: 360.ru

    Снявшаяся в клипе Димы Билана «Невозможное возможно» Оксана Лаврентьева ответила хейтерам, придирающимся к ее внешности. Свои размышления женщина опубликовала в телеграм-канале.

    По словам экс-модели, она лишь несколько дней назад осознала, что клипу исполнилось ровно 20 лет.

    «При этом я до сих пор встречаю в сети свои фотографии с подписью „Тогда и сейчас“ и комментарии вроде „О боже, что с ней сделало время! Оно не щадит никого!“» — поделилась Лаврентьева.

    Она подчеркнула, что пройденный человеком путь гораздо важнее, чем изменения на лице. Жизнь меняет людей порой до неузнаваемости, и попытки законсервировать молодость равносильны желанию перестать жить.

    «Сейчас, оглядываясь назад, я ни при каких обстоятельствах не хочу остаться той девушкой из клипа», — призналась женщина.

    Она добавила, что фраза из клипа «невозможное возможно» стала девизом ее жизни.

    Оксане Лаврентьевой 47 лет. У нее двое детей и собственный бизнес.

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