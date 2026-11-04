Вторая родная дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Вторая биологическая дочь Брэда Питта от Анджелины Джоли Вивьен отказалась от фамилии отца, официально сменив имя. Об этом сообщило издание People .

Этим летом 18-летняя девушка обратилась в Верховный суд округа Лос‑Анджелес, чтобы официально убрать «Питт» из своей фамилии. Ее ходатайство удовлетворили. Теперь ее зовут Вивьен Маршелин Джоли. Причину смену имени она тогда указала как личную.

Ходатайство Вивьен последовало за аналогичными заявлениями о смене фамилии от ее братьев и сестры Захары и Мэддокса. При этом она использовала только фамилию матери последние два года. В мае 2024 года в афише бродвейского мюзикла «Изгои», который она продюсировала вместе с актрисой, ее указывали как Вивьен Джоли.

До этого ее сестра Шайло сменила имя, убрав фамилию отца. Приемная дочь актера Захара хочет официально сменить имя на Захара Марли Джоли, а Мэддокс — на Мэддокс Чиван Джоли.

Наследники Питта отказываются общаться с отцом. Они уже сменили телефонные номера.