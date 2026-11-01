Алексей Тарасов: голос, ставший частью легенды «Любэ»
Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался на 65-м году жизни, о его смерти стало известно 1 ноября. Артист был участником коллектива практически со дня его основания. Чем он запомнился, когда состоится прощание и похороны — в материале 360.ru.
Кто такой Алексей Тарасов
Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Практически со дня основания «Любэ» был бэк‑вокалистом группы. Тарасов — один из тех артистов, чье присутствие на сцене не всегда было в центре внимания, но без которого звучание коллектива невозможно представить. Он много лет поддерживал вокал Николая Расторгуева, добавляя хоровую мощь и характерную «мужскую» фактуру, которая стала фирменным знаком коллектива.
Чем известен и какой вклад внес в творчество «Любэ»
Роль Алексея Тарасова в «Любэ» была не просто технической: он отвечал за ансамблевое звучание, за слаженность и плотность хоровых линий. В «Любэ» бэк‑вокал — это не фон, а полноценная музыкальная линия, и Тарасов был одним из тех, кто эту линию держал.
Он участвовал в концертах, гастрольных турах, крупных сборных выступлениях. Его голос можно услышать в живых версиях главных хитов группы: именно бэк‑вокал делает эти песни живыми и мощными, а не студийно‑отполированными. Поклонники отмечали, что на концертах «Любэ» всегда чувствуется «коллективная сила» — и в этом есть заслуга таких артистов, как Тарасов.
Кроме концертной работы, он был частью той самой команды, которая годами поддерживала имидж и звучание группы: от больших стадионов до камерных выступлений, от телевизионных эфиров до благотворительных концертов.
Смерть Алексея Тарасова
Тарасов умер в возрасте 64 лет — о его уходе СМИ сообщили 1 ноября.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы „Любэ“. Светлая память», — написал коллектив в соцсети «ВКонтакте»..
Участники группы выразили соболезнования семье музыканта, его друзьям и близким. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — сказал ТАСС представитель «Любэ».
Церемония прощания с бэк-вокалистом пройдет 4 ноября, сообщил коллега музыканта, барабанщик Александр Ерохин. В беседе с изданием «Абзац» он уточнил, что группа поможет организовать прощание.
«Сказали, что ближе к четвертому числу захоронение будет. Наверное, ближе ко второму или третьему будет полная информация [о месте]. [Группа будет помогать с похоронами] обязательно: все это будет сделано и от нашего личного участия, и от всего Центра Матвиенко. Должно быть так», — сказал он.
Представители группы подтвердили ТАСС информацию о прощании 4 ноября.