Алексей Тарасов: голос, ставший частью легенды «Любэ»

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался на 65-м году жизни, о его смерти стало известно 1 ноября. Артист был участником коллектива практически со дня его основания. Чем он запомнился, когда состоится прощание и похороны — в материале 360.ru.

Практически со дня основания «Любэ» был бэк‑вокалистом группы. Тарасов — один из тех артистов, чье присутствие на сцене не всегда было в центре внимания, но без которого звучание коллектива невозможно представить. Он много лет поддерживал вокал Николая Расторгуева, добавляя хоровую мощь и характерную «мужскую» фактуру, которая стала фирменным знаком коллектива.

Чем известен и какой вклад внес в творчество «Любэ»

Роль Алексея Тарасова в «Любэ» была не просто технической: он отвечал за ансамблевое звучание, за слаженность и плотность хоровых линий. В «Любэ» бэк‑вокал — это не фон, а полноценная музыкальная линия, и Тарасов был одним из тех, кто эту линию держал.

Он участвовал в концертах, гастрольных турах, крупных сборных выступлениях. Его голос можно услышать в живых версиях главных хитов группы: именно бэк‑вокал делает эти песни живыми и мощными, а не студийно‑отполированными. Поклонники отмечали, что на концертах «Любэ» всегда чувствуется «коллективная сила» — и в этом есть заслуга таких артистов, как Тарасов.

Кроме концертной работы, он был частью той самой команды, которая годами поддерживала имидж и звучание группы: от больших стадионов до камерных выступлений, от телевизионных эфиров до благотворительных концертов.