Расторгуев не появился на закрытой церемонии прощания с бэк-вокалистом «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не пришел на закрытую церемонию прощания с бывшим бэк-вокалистом коллектива Алексеем Тарасовым, сгоревшим от рака. Об этом сообщило издание «Абзац».

Отпевание музыканта прошло в закрытом режиме в храме Космы и Дамиана в Химках. На прощальной церемонии присутствовали около 40 человек. Тарасова похоронят на Рублевском кладбище.

Бывший бэк-вокалист скончался 30 октября. Ему было 64 года. Представитель «Любэ» ранее сообщил, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Издание StarHit.ru со ссылкой на источник сообщило, что Тарасов боролся с двумя видами рака — злокачественной опухолью гортани и раком кишечника с метастазами. Артист публично не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому поклонников группы шокировала его смерть.

Тарасов был бэк-вокалистом группы практически со дня ее основания, поддерживая вокал Расторгуева.