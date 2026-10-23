Охлобыстин потребовал разобраться в скандале вокруг Крида
Скандал вокруг Егора Крида, надевшего провокационный лонгслив, требует подробных разбирательств. Как сообщило РИА «Новости», на это указал актер Иван Охлобыстин,
На прошлой неделе Крид выпустил клип на песню «Милый ублюдок». В нем он предстал в одежде с портретом главного героя фильма «Иди и смотри». Дизайнеры изменили изображение, добавив персонажу пирсинг и татуировки.
Пользователи соцсетей возмутились и обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Сам Крид извинился и заявил, что не смотрел фильм. По его словам, он просто купил дизайнерскую вещь, не вкладывая в это политического посыла.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала поступок артиста глумлением над памятью погибших в годы ВОВ. Она приравняла его поступок к попытке провести концерт Канье Уэста, прославляющего нацизм и Гитлера.