Охлобыстин потребовал разобраться в скандале вокруг Крида

Скандал вокруг Егора Крида, надевшего провокационный лонгслив, требует подробных разбирательств. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал актер Иван Охлобыстин,

На прошлой неделе Крид выпустил клип на песню «Милый ублюдок». В нем он предстал в одежде с портретом главного героя фильма «Иди и смотри». Дизайнеры изменили изображение, добавив персонажу пирсинг и татуировки.

Пользователи соцсетей возмутились и обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Сам Крид извинился и заявил, что не смотрел фильм. По его словам, он просто купил дизайнерскую вещь, не вкладывая в это политического посыла.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала поступок артиста глумлением над памятью погибших в годы ВОВ. Она приравняла его поступок к попытке провести концерт Канье Уэста, прославляющего нацизм и Гитлера.