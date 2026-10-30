Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака
Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения обострившегося рака желудка. Об этом сообщил ТАСС.
«Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — заявил адвокат блогера Виктор Дугин.
Обращение Лерчек направила по электронной почте.
О новом обострении онкологического заболевания блогер рассказала в октябре. Подробнее о том, когда у женщины диагностировали рак, как протекает болезнь и что рекомендуют врачи — в материале 360.ru.
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