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    Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения обострившегося рака желудка. Об этом сообщил ТАСС.

    «Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — заявил адвокат блогера Виктор Дугин.

    Обращение Лерчек направила по электронной почте.

    О новом обострении онкологического заболевания блогер рассказала в октябре. Подробнее о том, когда у женщины диагностировали рак, как протекает болезнь и что рекомендуют врачи — в материале 360.ru.

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