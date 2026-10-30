Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения обострившегося рака желудка. Об этом сообщил ТАСС .

«Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — заявил адвокат блогера Виктор Дугин.

Обращение Лерчек направила по электронной почте.

О новом обострении онкологического заболевания блогер рассказала в октябре. Подробнее о том, когда у женщины диагностировали рак, как протекает болезнь и что рекомендуют врачи — в материале 360.ru.