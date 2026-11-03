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    Сергей Зверев оценил стиль жителей разных районов Москвы

    Шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал, что ему нравится стиль жителей разных районов столицы. При этом повсюду встречаются как яркие образы, так и однотипные наряды, сообщает Москва 24.

    Зверев отметил, что иногда замечает интересно одетых москвичей на Патриарших прудах. Однако, по его словам, туда нередко приходят и по 20 одинаково одетых девушек: они следят за трендами в соцсетях и перенимают их друг у друга. В качестве другого примера однообразия стилист привел массовое увлечение лабубу.

    Шоумен также встречает на столичных улицах людей, которые создают яркие образы без знаменитых брендов. В таких случаях он может подойти, сделать комплимент и расспросить о наряде.

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