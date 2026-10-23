Сегодня 15:30 Короткая слава, 90-е и зависимость. Что случилось с Олей и Яло из «Королевства кривых зеркал» Фото: киностудия им. М. Горького Знаменитости

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Двух девочек, сыгравших Олю и Яло в «Королевстве кривых зеркал», знал весь Советский Союз. После премьеры фильма им прочили большое будущее в кино, но судьба распорядилась иначе. Татьяна и Ольга Юкины прошли через славу, разочарование, безденежье и зависимость. Обе ушли из жизни преждевременно. Завтра, 23 октября, день их рождения: знаменитым сестрам-близнецам могло исполниться 73.

Непростое детство Ольга и Татьяна появились на свет в Москве в 1953 году. Семья была самой обычной: мама работала швеей, отец — разнорабочим. Сначала они жили в коммуналке, потом перебрались в отдельную квартиру на Кузьминках. Однако атмосфера в доме была далекой от идиллии: ссоры, финансовые трудности, а главное — пристрастие отца к спиртному, которое иногда переходило в затяжные запои. Доставалось и детям, которые искали спасения друг в друге. Сестры увлекались одним и тем же: пением, танцами, сценками. При этом характеры девочек были совсем разными. Оля отличалась спокойствием и старательностью, Таня была озорной и непоседливой. Именно она обычно придумывала приключения и увлекала ими сестру. В кино по случайности Однажды Таня уговорила Олю поучаствовать в творческом конкурсе в местном Доме культуры. Девочки выучили стихи и песни, выступили — и неожиданно для себя самих заняли первое место. Снимок юных победительниц напечатали в местной газете. Это судьбоносное фото увидел режиссер Александр Роу, искавший близняшек для своего фильма. Он пригласил Юкиных на пробы и в итоге утвердил на главные роли. Оля сыграла свою тезку, а Таня — Яло. Изначально мама девочек поддержала затею. Она сшила для них платья и отправилась вместе с дочерьми на съемки в Крым.

Фото: киностудия им. М. Горького

Короткий взлет На съемках сестры оказались впервые, и им нравилось буквально все: море, мороженое, грим, работа на площадке, общение со взрослыми актерами на равных. Однако их мать быстро разочаровалась: гонорар в 80 рублей показался ей слишком маленьким, а плотный график не оставлял времени на отдых. Вернувшись домой после съемок, Оля и Таня снова попали в прежнюю атмосферу: пьющий отец, недовольная мама. Радость в тот период им приносила только внезапно нагрянувшая после премьеры «Королевства кривых зеркал» слава: зрители писали письма, в газетах публиковали хвалебные статьи. Родителей девочек происходящее, наоборот, раздражало. Матери приходилось отмывать стены подъезда от надписей, оставленных поклонниками, отца утомляли незнакомцы у дома. В итоге, когда дочери заговорили о продолжении актерской карьеры и театральной студии, они получили твердый отказ. Череда испытаний Однако отказываться от мечты сестры на тот момент не собирались. Год спустя Таня написала Роу письмо и напрямую спросила, почему он больше не зовет их сниматься. Режиссера настолько поразила смелость девочки, что он пригласил Юкиных в «Морозко» — правда, на второстепенные роли.

Фото: киностудия им. М. Горького

Но и после этого предложений о новых съемках не было, в том числе от других режиссеров. Близняшки попробовали переключиться на спорт, но и тут столкнулись с недовольством матери: та не разрешила посещать секцию по теннису, поскольку стадион находился слишком далеко. Тогда Оля погрузилась в учебу, а Таня вернулась к мечтам о сцене. После школы она попробовала поступить в театральный, но не прошла вступительные испытания. Оля, выбравшая технический вуз, тоже не прошла. Родители сестер не проявили понимания к ним и заявили, что содержать дочерей больше не собираются. Тогда Юкины подали документы в машиностроительный техникум и съехали из дома. Рухнувшая стабильность После получения диплома сестры почти одновременно вышли замуж и стали мамами. Избранником Оли оказался ее бывший одноклассник Виктор Ламонов, которому она подарила сына Максима. Таня вышла за водителя Александра Замолодчикова и родила дочь Юлю. Вскоре молодым женщинам подвернулась работа в «Интуристе»: былая слава пошла на пользу, и Юкиных взяли встречать иностранных гостей и организовывать зарубежные поездки. То время было очень счастливым для сестер: достойная зарплата, доступ к импортным товарам, возможность ездить за границу. Но с распадом СССР рухнула и эта стабильность.

Черная полоса и печальный конец «Интурист» закрылся, и это стало началом темной полосы в жизни сестер. Оставшись без дохода, они стали распродавать привезенные из-за рубежа вещи. Ольга в это же время развелась с мужем и вернулась жить к матери. У Татьяны в семье тоже наступил кризис: дефолт ударил по ее отношениям с супругом, и прежнего понимания между ними больше не осталось. После долгих поисков работы Юкины сумели устроиться в военкомат. К тому моменту они обе были психологически вымотаны и стали прикладываться к бутылке после смен. Затем умерла мать, к которой особенно была привязана Ольга. Эта потеря надломила женщину: выпивать она начала не только с сестрой, но и в одиночку. Происходящее замечали и Татьяна, и коллеги, но повлиять на ситуацию уже никто не мог. В 51 год Ольга умерла после двух инсультов: не выдержало сердце.

Фото: РИА «Новости»

Смерть сестры стала огромным потрясением для Татьяны. Она опустила руки и тоже пристрастилась к спиртному. Женщина говорила, что Ольга часто ей снится и что близнецы не могут долго быть друг без друга. В 2011 году, спустя шесть лет после кончины первой из близняшек Юкиных, не стало и Татьяны. Причиной смерти врачи назвали атеросклероз. Женщину похоронили рядом с Ольгой — так, как она и хотела. О судьбе детей знаменитых сестер почти ничего не известно. О сыне Ольги — Максиме — ходили слухи, что мужчина едва не сгорел в квартире матери вскоре после ее ухода из жизни. После этого он якобы продал жилье и уехал за город.