Стала известна причина смерти бэк-вокалиста группы «Любэ» Тарасова

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил представитель музыкального коллектива.

«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — рассказал собеседник агентства.

Музыкант умер в возрасте 64 лет. Прощание с ним и похороны состоятся 4 ноября, уточнили в группе.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Института имени Ипполитова-Иванова, после чего работал в опере и хоре.

В 1989 году музыкант познакомился с Николаем Расторгуевым и присоединился к «Любэ». За годы работы он принял участие в записи всех альбомов коллектива.

С лета Тарасов перестал выступать с группой на гастролях. Его временно заменил сын Серафим.