Прилучный подал в суд на продавца подушек с его фотографией
Павел Прилучный подал шесть исков из-за продажи товаров с его изображением
Актер Павел Прилучный подал в суд на курскую предпринимательницу, продававшую на маркетплейсе наволочки с его фотографией. Об этом сообщило РИА «Новости».
Общая сумма продаж товара составила более 1,4 миллиона рублей. Истец оценил моральный вред от использования его изображения без согласия в 2,8 миллиона.
Ранее он предъявил аналогичные претензии еще нескольким предпринимателям, торговавшим футболками и другими предметами с его именем и фото.
«Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака „Павел Прилучный“, — пояснила адвокат актера Оксана Даниелова.
Она добавила, что материальные требования в каждом случае будут заявлять после получения сведений о продажах и доходах ответчиков.
Ранее актер Никита Джигурда подал иск на полмиллиона к компании «Озон» и производителю ростовых картонных фигур с его изображением.