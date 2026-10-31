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    Прилучный подал в суд на продавца подушек с его фотографией

    Павел Прилучный подал шесть исков из-за продажи товаров с его изображением

    Фото: 360.ru

    Актер Павел Прилучный подал в суд на курскую предпринимательницу, продававшую на маркетплейсе наволочки с его фотографией. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Общая сумма продаж товара составила более 1,4 миллиона рублей. Истец оценил моральный вред от использования его изображения без согласия в 2,8 миллиона.

    Ранее он предъявил аналогичные претензии еще нескольким предпринимателям, торговавшим футболками и другими предметами с его именем и фото.

    «Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака „Павел Прилучный“, — пояснила адвокат актера Оксана Даниелова.

    Она добавила, что материальные требования в каждом случае будут заявлять после получения сведений о продажах и доходах ответчиков.

    Ранее актер Никита Джигурда подал иск на полмиллиона к компании «Озон» и производителю ростовых картонных фигур с его изображением.

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