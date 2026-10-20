Умер работавший на съемках «Брата-2» киноинженер Иосиф Барский

В возрасте 88 лет ушел из жизни киноинженер Иосиф Барский, принимавший участние в съемках фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Барский имел ученую степень кандидата технических наук, носил звание заслуженного работника культуры, был кавалером ордена Почета. Он входил в Международную ассоциацию специалистов кино-, теле- и видеопроизводства, писал статьи по вопросам техники и технологии фильмопроизводства, получил более 10 авторских свидетельств.

С 1998 по 2017 год был президентом Гильдии кинотехников Союза кинематографистов.

В кино инженер работал с 1961 года, в разные годы занимал посты главного инженера завода Москинап и ЦСДФ, генерального директора ОАО «Кинотехника». Под его руководством компания участвовала в съемках свыше двух сотен картин.

Прощание пройдет 22 октября в 13.00 по адресу: Савеловский проезд, дом 10, стр. 1 «Ритуал».