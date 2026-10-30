30 октября 2026 14:07 Шекспировский актер в мире фантастики: феномен Патрика Стюарта Фото: Соцсети Знаменитости

Сериалы

Болезни

Кино

Театры

Актеры

Телевидение

Артисты

Мир

Легендарный актер театра, кино и телевидения Патрик Стюарт умер 28 октября на 87-м году жизни. Он посвятил карьере более 60 лет, на его счету исторические драмы, фантастика и комедии. Его голос звучал в мультфильмах. Как жил и от чего умер кумир нескольких поколений — в материале 360.ru.

Детство и молодость Патрика Стюарта Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде (Йоркшир) в семье ткачихи и военного. Родители жили бедно и не могли себе позволить ни книг, ни проигрывателя для пластинок, ни, тем более, телевизора. Но это доставляло страданий куда меньше, чем агрессия, пьянство и нервные срывы отца, страдавшего от посттравматического стрессового расстройства. Мальчик стал проявлять интерес к профессии актера еще в школе. Учитель английского языка Сесил Дорманд познакомил его с произведениями Шекспира и предложил разыгрывать сцены. Позже Патрик стал участвовать в любительских постановках.

Я с трудом продирался через монолог Шейлока — 20 или 25 реплик подряд! Но что-то пронзило меня, чего я не испытывал никогда раньше. Патрик Стюарт

В 15 лет он ушел из школы и устроился младшим репортером в местную газету, но репетиции занимали все больше времени. Редактор поставил перед Стюартом выбор: либо журналистика, либо сцена. Надо ли говорить, на что поставил будущий артист. В 1957 году поступил в театральную школу Bristol Old Vic, а уже через два года началась профессиональная карьера Стюарта. К 19 годам Патрик облысел и очень переживал из-за внешности, сомневаясь в актерских перспективах. Однако со временем этот образ стал узнаваемой частью воплощенных им на экране героев.

Фото: Соцсети

Лучшие роли Патрика Стюарта «Звездный путь» Сериал «Звездный путь: Следующее поколение» принес Стюарту мировую известность. С 1987 по 1994 годы он играл капитала Жан-Люка Пикара — командира космического корабля «Энтерпрайз». Проект длился семь сезонов и стал одной из основных частей вселенной «Стартрек». Для Стюарта роль оказалась главной работой на американском ТВ. Когда сериал завершился, актер сыграл Пикара в фильмах «Звездный путь: Поколения» (1994), «Звездный путь: Первый контакт» (1996), «Звездный путь: Восстание» (1998) и «Звездный путь: Возмездие» (2002). В 2020–2023 годах Стюарт снова вернулся к своему герою в сериале «Звездный путь: Пикар».

Фото: стоп-кадр из фильма «Звездный путь: Первый контакт» (1996)

«Люди Икс» В 2000-м актер впервые появился в фильме «Люди Икс», сыграв профессора Чарльза Ксавьера (профессор Икс). Его герой обладал телепатическими способностями и руководил школой для мутантов, а также выступал за мирное сосуществование с обычными людьми. Стюарт исполнил роли в картинах «Люди Икс 2» (2003), «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Росомаха: Бессмертный» (2013) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). В «Логане» 2017 года Стюарт сыграл пожилого Ксавьера, за которым ухаживал Росомаха (Хью Джекман). В 2022-м актер воплотил профессора Х в киноленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». И, судя по вышедшим трейлерам, должен был вернуться в киновселенную Marvel в блокбастере «Мстители: Доктор Дум».

Фото: стоп-кадр из фильма: «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)

Другие роли На счету Стюарта десятки экранизаций. В их числе — «Дюна» 1984 года, «Третий лишний» и «Третий лишний 2», «Ангелы Чарли», «Рожденный стать королем», «Зеленая комната», «Рождественская песнь», «Моби Дик» и другие. Мультфильмы Отдельной частью карьеры актера стала озвучка мультфильмов. В оригинальной версии «Принца Египта» голосом Стюарта говорит фараон Сети I, в «Цыпленке Цыпе» — учитель, в «Черепашках-ниндзя» 2007 года — Макс Винтерс. Артист озвучивал «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Спарк. Герой Вселенной», «Эмоджи фильм» и «Американский папаша».

Фото: Соцсети

Награды Патрика Стюарта За работы в спектаклях «Антоний и Клеопатра» в 1979 году и «Гамлет» в 2009-м Стюарт получил две актерские премии Оливье. Моноспектакль «Рождественская песнь» тоже отметили премией в категории Best Entertainment в 1994 году. В 1996-м Стюарт получил «Грэмми» за запись сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». В том же году на Голливудской аллее славы открыли звезду актера. В 2010-м королева Великобритании Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги перед драматическим искусством — с того момента он носил обращение «сэр Патрик Стюарт». С 2004 по 2015 годы артист занимал пост канцлера Хаддерсфилдского университета. Стюарт поддерживал благотворительные инициативы: был патроном британской организации Refuge, помогающей женщинам и детям в случае домашнего насилия.

Фото: Соцсети

Личная жизнь Патрика Стюарта Актер трижды состоял в браке. Его первой женой в 1966 году стала хореограф Шейла Фалконер. У пары родились сын Дэниел и дочь Софи. Второй раз Стюарт женился на продюсере Венди Нойса в 2000 году. Они развелись спустя три года. В сентябре 2013-го третьей супругой актера стала американская певица Санни Озелл.

Фото: Соцсети

Дружба Патрика Стюарта с Иэном Маккелленом Стюарт много лет дружил с Иэном Маккелленом благодаря совместной работе в кино. В «Людях Икс» они играли героев с противоположными взглядами, вместе выходили на сцену спектаклях «В ожидании Годо» и «Ничья земля». Актеры общались и за пределами театра и съемочных площадок. В 2013 году Маккеллен провел свадебную церемонию Стюарта и Озелл.

Смерть Патрика Стюарта Стюарт скончался 28 октября 2026 года в Лос-Анджелесе, но СМИ сообщили о его смерти на следующий день. Актер страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви, уточнила его пресс-секретарь Келли Буш Новак. Публично диагнозы ранее не раскрывались. «В официальном заявлении сообщается, что он скончался после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, находясь рядом со своей любимой женой Санни», — сообщила газета TMZ. В аккаунте актера в социальных сетях говорится, что последние дни он провел «в теплых объятиях семьи и друзей, в окружении живой музыки, молитв, смеха и слез».