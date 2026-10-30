Шекспировский актер в мире фантастики: феномен Патрика Стюарта
Легендарный актер театра, кино и телевидения Патрик Стюарт умер 28 октября на 87-м году жизни. Он посвятил карьере более 60 лет, на его счету исторические драмы, фантастика и комедии. Его голос звучал в мультфильмах. Как жил и от чего умер кумир нескольких поколений — в материале 360.ru.
Детство и молодость Патрика Стюарта
Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде (Йоркшир) в семье ткачихи и военного. Родители жили бедно и не могли себе позволить ни книг, ни проигрывателя для пластинок, ни, тем более, телевизора. Но это доставляло страданий куда меньше, чем агрессия, пьянство и нервные срывы отца, страдавшего от посттравматического стрессового расстройства.
Мальчик стал проявлять интерес к профессии актера еще в школе. Учитель английского языка Сесил Дорманд познакомил его с произведениями Шекспира и предложил разыгрывать сцены. Позже Патрик стал участвовать в любительских постановках.
Я с трудом продирался через монолог Шейлока — 20 или 25 реплик подряд! Но что-то пронзило меня, чего я не испытывал никогда раньше.
Патрик Стюарт
В 15 лет он ушел из школы и устроился младшим репортером в местную газету, но репетиции занимали все больше времени. Редактор поставил перед Стюартом выбор: либо журналистика, либо сцена. Надо ли говорить, на что поставил будущий артист.
В 1957 году поступил в театральную школу Bristol Old Vic, а уже через два года началась профессиональная карьера Стюарта. К 19 годам Патрик облысел и очень переживал из-за внешности, сомневаясь в актерских перспективах. Однако со временем этот образ стал узнаваемой частью воплощенных им на экране героев.
Лучшие роли Патрика Стюарта
«Звездный путь»
Сериал «Звездный путь: Следующее поколение» принес Стюарту мировую известность. С 1987 по 1994 годы он играл капитала Жан-Люка Пикара — командира космического корабля «Энтерпрайз».
Проект длился семь сезонов и стал одной из основных частей вселенной «Стартрек». Для Стюарта роль оказалась главной работой на американском ТВ.
Когда сериал завершился, актер сыграл Пикара в фильмах «Звездный путь: Поколения» (1994), «Звездный путь: Первый контакт» (1996), «Звездный путь: Восстание» (1998) и «Звездный путь: Возмездие» (2002). В 2020–2023 годах Стюарт снова вернулся к своему герою в сериале «Звездный путь: Пикар».
«Люди Икс»
В 2000-м актер впервые появился в фильме «Люди Икс», сыграв профессора Чарльза Ксавьера (профессор Икс). Его герой обладал телепатическими способностями и руководил школой для мутантов, а также выступал за мирное сосуществование с обычными людьми.
Стюарт исполнил роли в картинах «Люди Икс 2» (2003), «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Росомаха: Бессмертный» (2013) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).
В «Логане» 2017 года Стюарт сыграл пожилого Ксавьера, за которым ухаживал Росомаха (Хью Джекман).
В 2022-м актер воплотил профессора Х в киноленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». И, судя по вышедшим трейлерам, должен был вернуться в киновселенную Marvel в блокбастере «Мстители: Доктор Дум».
Другие роли
На счету Стюарта десятки экранизаций. В их числе — «Дюна» 1984 года, «Третий лишний» и «Третий лишний 2», «Ангелы Чарли», «Рожденный стать королем», «Зеленая комната», «Рождественская песнь», «Моби Дик» и другие.
Мультфильмы
Отдельной частью карьеры актера стала озвучка мультфильмов. В оригинальной версии «Принца Египта» голосом Стюарта говорит фараон Сети I, в «Цыпленке Цыпе» — учитель, в «Черепашках-ниндзя» 2007 года — Макс Винтерс.
Артист озвучивал «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Спарк. Герой Вселенной», «Эмоджи фильм» и «Американский папаша».
Награды Патрика Стюарта
За работы в спектаклях «Антоний и Клеопатра» в 1979 году и «Гамлет» в 2009-м Стюарт получил две актерские премии Оливье. Моноспектакль «Рождественская песнь» тоже отметили премией в категории Best Entertainment в 1994 году.
В 1996-м Стюарт получил «Грэмми» за запись сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». В том же году на Голливудской аллее славы открыли звезду актера.
В 2010-м королева Великобритании Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги перед драматическим искусством — с того момента он носил обращение «сэр Патрик Стюарт». С 2004 по 2015 годы артист занимал пост канцлера Хаддерсфилдского университета.
Стюарт поддерживал благотворительные инициативы: был патроном британской организации Refuge, помогающей женщинам и детям в случае домашнего насилия.
Личная жизнь Патрика Стюарта
Актер трижды состоял в браке. Его первой женой в 1966 году стала хореограф Шейла Фалконер. У пары родились сын Дэниел и дочь Софи.
Второй раз Стюарт женился на продюсере Венди Нойса в 2000 году. Они развелись спустя три года. В сентябре 2013-го третьей супругой актера стала американская певица Санни Озелл.
Дружба Патрика Стюарта с Иэном Маккелленом
Стюарт много лет дружил с Иэном Маккелленом благодаря совместной работе в кино. В «Людях Икс» они играли героев с противоположными взглядами, вместе выходили на сцену спектаклях «В ожидании Годо» и «Ничья земля».
Актеры общались и за пределами театра и съемочных площадок. В 2013 году Маккеллен провел свадебную церемонию Стюарта и Озелл.
Смерть Патрика Стюарта
Стюарт скончался 28 октября 2026 года в Лос-Анджелесе, но СМИ сообщили о его смерти на следующий день. Актер страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви, уточнила его пресс-секретарь Келли Буш Новак.
Публично диагнозы ранее не раскрывались.
«В официальном заявлении сообщается, что он скончался после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, находясь рядом со своей любимой женой Санни», — сообщила газета TMZ.
В аккаунте актера в социальных сетях говорится, что последние дни он провел «в теплых объятиях семьи и друзей, в окружении живой музыки, молитв, смеха и слез».