«Мир открываешь заново». Евгений Миронов поделился впечатлениями от позднего отцовства

Актер Евгений Миронов стал отцом в 48 лет. Сейчас его сыну 12 лет, и Миронов в шоу Алеко «Мой Монолог» поделился, что с подростками приходится все открывать заново. Об этом написали в телдеграм-канале издания Super .

Миронов рассказал, что раньше думал, что «голоса рядом» — это его роли. Но все же ему нужно было продолжение себя, и с появлением сына это чувство появилось. Сейчас у сына Миронова переходный период и это требует от родителей много терпения.

«Ты заново открываешь все, вот все. Мир открываешь заново. Потому что ты не смотришь опытными глазами отца — ты смотришь его глазами. Смотришь и кайфуешь», — поделился артист.

Ранее Миронов рассказал, что во время съемок фильма «Три женщины Достоевского» его перестали узнавать на улице. Для съемок ему пришлось изменить облик до неузнаваемости.