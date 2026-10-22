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    «Никого обидеть не хотел»: Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем «Иди и смотри» в своем клипе

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Егор Крид извинился за то, что снялся в своем новом клипе в лонгсливе с постером к фильму «Иди и смотри». Он написал в своем телеграм-канале, что принт в ролике заблюрили.

    Как отметил исполнитель, он не смотрел картину и никогда не слышал о ней.

    «Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела в свободной продаже. Никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал. Просто надел белый лонг на клип», — подчеркнул певец.

    Егор Крид подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне для него священна.

    «Есть вещи, которые должны оставаться выше любых информационных скандалов. И память о погибших — одна из них», — заключил рэпер.

    Ранее стало известно, что «Мосфильм» отреагировал на лонгслив Егора Крида с постером из «Иди и смотри».

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