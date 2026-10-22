Миддлтон сравнили с диснеевскими принцессами из-за платья на банкете в Виндзоре

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетили банкет в честь визита султана Омана Хайсама бен Тарика в Виндзорском замке 20 октября. Будущую королеву-консорта из-за эффектного наряда сравнили с героинями мультфильмов, фото опубликовали на странице Just Jared в Instagram*.

Наряд будущей королевы-консорта произвел эффект и сделал ее главной героиней вечера. Миддлтон появилась на публике в желтом шифоновом платье в пол от ливанского дизайна Elie Saab с драпировками и вырезом-капелькой.

Летящий силуэт и историческая тиара «Узелки любви», любимая еще принцессой Дианой, создали образ «диснеевской принцессы». Образ Миддлтон дополнили серьги-подвески Greville с бриллиантами, широкий браслет королевы Марии и золотистый клатч Anya Hindmarch. Не обошлось и без знаков отличия. К платью Миддлтон прикрепила семейный орден с портретом короля Карла III.

В французском журнале Paris Match сравнили Кейт с Белль из «Красавицы и Чудовища». Пользователи также оценили наряд принцессы, отметив, что она похожа на героиню мультфильма «Анастасия». Тиара же сделала ее образ идеальным.

Этой весной Миддлтон повторила образ первой леди США Мелании Трамп, ставший мемом. Мнения пользователей тогда разделились.

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