Диетолог Элиза Бласкес оценила утренний рацион Кейт Миддлтон

Диетолог Элиза Бласкес поделилась профессиональным мнением о завтраке принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. В интервью изданию Hola она отметила положительные и отрицательные аспекты утреннего меню супруги принца Уильяма.

По информации британских СМИ, Кейт Миддлтон предпочитает начинать день с овсянки или зеленого смузи. Элиза Бласкес подчеркнула, что эти блюда содержат много клетчатки, антиоксидантов и углеводов, что безусловно полезно для здоровья. Однако, по словам диетолога, в рационе принцессы не хватает белков и жиров, написал сайт Infox.ru.

«Белки способствуют поддержанию мышечной массы и создают ощущение насыщения, тогда как полезные жиры помогают контролировать уровень сахара в крови и обеспечивают организму нужную энергию», — пояснила она.

Бласкес рекомендовала добавить в завтрак Кейт яйца, йогурт, орехи и авокадо.

Также диетолог отметила, что разнообразие рациона важно для поддержания здоровья. Кейт могла бы включить в свой завтрак различные фрукты, такие как бананы, ягоды или яблоки, чтобы добавить витаминов и улучшить вкус блюд.