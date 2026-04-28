Трамп нарушил протокол, коснувшись плеча короля Великобритании Карла III

Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Карла III. Об этом написала газета Daily Mail .

«Трамп потрогал короля за плечо в знак своего расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — отметили в материале.

В предыдущий визит в Великобританию в сентябре прошлого года чета Трампов опоздала на встречу с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Виндзорском дворце. Вместо назначенных 11:55 вертолет Трампа приземлился на лужайке сада около 12:10. Странным показалось и решение Трампов привезти во дворец собственное постельное белье.

Но больше всего вопросов во время предыдущего визита президента США в Великобританию вызвал наряд первой леди. Мелания Трамп надела строгий, практически черный костюм от Dior, черные туфли-лодочки и широкополую шляпа «королевского» фиолетового цвета, которая практически полностью скрывала ее лицо. С некоторых ракурсов супруга Трампа напоминала либо довольно жуткий манекен, либо фиолетовый гриб.