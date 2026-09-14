«Я же говорил!» Принц Уильям отказался возобновлять общение с вернувшимся Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл с большим апломбом вернулись в Великобританию. Принц Уильям предупреждал королевскую семью, что ничем хорошим это не закончится, и оказался прав, сообщил источник издания Us Magazine .

«Были осторожные оптимисты, надеявшиеся, что они прибудут в молчаливом, достойном поведении и не устроят скандал, но Уильям был гораздо менее оптимистичен, чем король, и оказался прав, потому что сейчас он переживает момент „Я же говорил!“» — рассказал инсайдер.

Уильям не пошел на контакт с братом, который в 2020 году со скандалом отказался от королевских обязанностей, переехал в США, издал мемуары и выступил с критикой в адрес родственников. По данным журналистов, Гарри и Маркл изрядно потрепали нервы Кейт Миддлтон, когда ей диагностировали рак. Теперь же, когда болезнь ушла в ремиссию, проблемные родственники вернулись.

Перед приездом четы король Великобритании Карл III выпустил заявление об их статусе. Принц Гарри с женой находятся в Великобритании как частные лица.