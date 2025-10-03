Старые умирают, а молодым не до престола. Что не так с британской монархией

Британская королевская семья исчезает. На фоне глобализации и уходящих в прошлое традиций перспектива того, что некому будет исполнять монаршие обязанности, становится все ближе.

Королевская династия на грани исчезновения

На исчезновение британских аристократов голубых кровей обратила внимание газета The Daily Mail.

Когда-то во время государственных торжеств на почти 23-метровом балконе Букингемского дворца было не протолкнуться. Теперь весь мир наблюдает за опустевшей резиденцией.

«Неудивительно, что принц Уильям в последнее время выглядит таким мрачным. У него кончаются королевские особы», — отметило издание.

Оно напомнило о визите Эдуарда и его жены Софи в Японию. Поездка стала для будущего короля напоминанием, что скоро он почти никого не сможет отправить за границу с жизненно важными миссиями доброй воли.

В 2011 году публичные обязанности распределялись между 12 Виндзорами. Если сложить все мероприятия, в которых они приняли участие в Британии или за границей, это число окажется больше трех тысяч.

Теперь королевских особ стало гораздо меньше: в 2021 году из жизни ушел принц Филипп, а через год — его супруга, королева Елизавета II.