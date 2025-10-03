Старые умирают, а молодым не до престола. Что не так с британской монархией
Британская королевская семья исчезает. На фоне глобализации и уходящих в прошлое традиций перспектива того, что некому будет исполнять монаршие обязанности, становится все ближе.
Королевская династия на грани исчезновения
На исчезновение британских аристократов голубых кровей обратила внимание газета The Daily Mail.
Когда-то во время государственных торжеств на почти 23-метровом балконе Букингемского дворца было не протолкнуться. Теперь весь мир наблюдает за опустевшей резиденцией.
«Неудивительно, что принц Уильям в последнее время выглядит таким мрачным. У него кончаются королевские особы», — отметило издание.
Оно напомнило о визите Эдуарда и его жены Софи в Японию. Поездка стала для будущего короля напоминанием, что скоро он почти никого не сможет отправить за границу с жизненно важными миссиями доброй воли.
В 2011 году публичные обязанности распределялись между 12 Виндзорами. Если сложить все мероприятия, в которых они приняли участие в Британии или за границей, это число окажется больше трех тысяч.
Теперь королевских особ стало гораздо меньше: в 2021 году из жизни ушел принц Филипп, а через год — его супруга, королева Елизавета II.
Некому ходить на мероприятия
Сократилось и число мероприятий, которые удостаиваются визита королевской семьи. Количество таких событий уменьшилось почти вдвое, и с каждым годом ситуация становится все печальнее. Очевидно, что английскую монархию ждет кризис.
Самые старшие представители Виндзоров — 89-летний герцог Кентский Эдвард и 88-летняя принцесса Александра — практически не появляются на публике.
Другим членам королевского семейства — больному раком Карлу III, принцессе Анне, принцам Эндрю и Эдварду — в среднем от 61 года до 76 лет.
«Общественный спрос на присутствие королевской особы на крупных и мелких мероприятиях в стране остается как никогда высоким. И хотя король Карл хорошо перенес лечение рака и продолжает работать с прежним усердием, Уильям знает — как и любой наследник престола — что королевский сан всегда всего в одном шаге от него», — отметила газета.
Когда королем станет принц Уильям, представлять монархию будут проходящая лечение Кейт Миддлтон, 75-летняя принцесса Анна, 61-летний принц Эдвард и его супруга Софи. Издание добавило, что старший сын Уильяма — Джордж — сможет самостоятельно исполнять монаршие обязанности только в 2034 году, когда станет совершеннолетним и пройдет обучение в университете.
По информации источников The Daily Mail, в Кенсингтонском дворце, наследник престола уже решил, как будет править. Он планирует ограничить контакты с публикой. В прессе предположили, что что Уильям и Кейт дадут своим детям возможность самим выбрать, исполнять им королевские обязанности или нет.