15 лет слез и радости. Как полюбили друг друга и как живут сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям

Когда 15 лет назад Кейт Миддлтон переступила порог Вестминстерского аббатства, мир видел лишь безупречный шелк ее платья и сияние тиары. За кулисами этой сказки скрывались годы унизительного ожидания и пьяные выходки принца в ночных клубах. Почему герцогиню прозвали «Ждущей Кейти» и правда ли, что Миддлтон приворожила принца пошлой уловкой?

Прозрачное платье Золушки История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон зародилась посреди суровых серых камней старейшего университета Шотландии — Сент-Эндрюса. Будущие наследники британской короны познакомились там в 2001 году. Их сблизила общая страсть к спорту: они жили в одном общежитии Сент-Сальватор, вместе играли в теннис и могли часами обсуждать регби. Переломным моментом стал благотворительный показ мод в марте 2002 года. Кейт вышла на подиум в смелом, абсолютно прозрачном платье из черного кружева, под которым было лишь белье. Принц Уильям сидел в первом ряду и, как рассказывали очевидцы, был поражен открывшимся зрелищем. «Я был там, и там было много привлекательных девушек. Она была в очень смелом платье, в прозрачном платье, похожем на чулок. Он сидел в первом ряду, глаз не отрывал», — рассказывал Enews однокурсник пары Бен Дункан. Платье разработала дизайнер Шарлотта Тодд. Позднее она уверяла, что не знает, как этот наряд оказался на будущей принцессе.

Я не знаю, решила ли Кейт надеть это платье или кто-то одел ее в это платье. Так что я не знаю, было ли у нее намерение быть там в нижнем белье перед принцем. Шарлотта Тодд

Фото: y60/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ставка сработала на все 100%. Ко второму курсу они уже делили четырехкомнатный эдвардианский таунхаус с друзьями. Уильям даже пытался покорить сердце Кейт своей фирменной пастой болоньезе, которую готовил на общей кухне. Кто такая на самом деле Кейт Миддлтон Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 января 1982 года в Рединге, она живое воплощением британского социального лифта, взлетевшего с самых низов до небесных высот. Со стороны матери, Кэрол Голдсмит, за Кейт стоит целая армия предков-шахтеров из Дарема, которые десятилетиями спускались в темные недра шахты Hetton Colliery. Эта наследственность простого народа стала поводом для издевательств со стороны заносчивых друзей Уильяма, которые шептали за спиной Кейт «Doors to Manual» («Двери в ручной режим»), намекая на прошлое ее матери — стюардессы British Airways. По отцовской линии Майкла Миддлтона в Кейт течет кровь богатых торговцев шерстью и аристократов из Лидса. Ее прабабушка Оливия Луптон происходила из династии, чьи доверительные фонды и по сей день подпитывают благосостояние семьи, позволяя Миддлтонам считаться миллионерами и давать детям образование в элитном Мальборо-колледже. Пьяные выходки британского принца Апрель 2007 года стал для Кэтрин Миддлтон личной Голгофой. Грандиозный роман, длившийся четыре года, рухнул в одночасье во время резкого телефонного разговора. Принц Уильям, запертый в казармах Бовингтона и ощущающий удушающее давление будущей короны, заявил Кейт, что им нужно «немного пространства», чтобы «найти свой собственный путь». Двадцатипятилетний наследник трона честно признался, что еще слишком молод, чтобы давать клятвы у алтаря, и не может обещать ей заветное кольцо. Пресса писала, что Кейт была раздавлена — у принца даже не хватило духа, чтобы поговорить с ней лично.

Фото: s22/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Дальнейшее поведение принца Уильямам напоминало лихорадочный побег из-под стражи. Уже через несколько часов наследника престола заметили в лондонском ночном клубе Mahiki. Он взобрался на стол с воплями «Я свободен!», а затем пустился в нелепый пьяный танец. Этого принцу показалось мало: позже его засняли в клубе Elements в Борнмуте, где он открыто флиртовал с полуобнаженными девушками и вел себя крайне вызывающе, что тут же попало на передовицы таблоидов. Кэтрин не собиралась посыпать голову пеплом. Вместо того, чтобы рыдать в подушку, она отправилась в Дублин, затем вернулась и стала королевой ночного Лондона. Вместе с сестрой Пиппой она появлялась в самых модных заведениях в провокационных нарядах, парочку прозвали Sizzler Sisters. На очередную вечеринку Кейт пришла в соблазнительном наряде медсестры. Появился и Уильям — устоять принц не смог.

Фото: Pool / i-Images / www.globallookpress.com

Свадьба века 29 апреля 2011 года Лондон превратился в декорацию к самому масштабному спектаклю десятилетия. Свадьба Уильяма и Кейт в Вестминстерском аббатстве собрала у экранов миллионы зрителей, стоимость торжества составила около 23,7 миллиона фунтов стерлингов. Кейт предстала в платье от Сары Бертон для Alexander McQueen стоимостью 434 тысячи долларов, украшенном кружевными цветами-символами Соединенного Королевства: розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками. В платье зашили синюю ленту на счастье, голову невесты украшала тиара Cartier Halo, которую одолжила королева Елизавета II. Принц Уильям изначально хотел надеть сюртук Ирландской гвардии с рюшами, но королева настояла на классической красной форме гвардейцев. Музыкальное сопровождение церемонии помогал выбирать принц Чарльз. Праздничный торт был восьмиэтажным произведением искусства. После приема молодожены уехали на винтажном Aston Martin Чарльза, украшенном шарами и номером «JU5T WED», причем Уильям в суматохе забыл снять машину с ручного тормоза.

Фото: mm4/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ледяная тень принцессы Дианы Происхождение Кейт Миддлтон стало предметом бесконечных насмешек в высшем свете Великобритании. Ее родители, Майкл и Кэрол, сколотили состояние на бизнесе по продаже мишуры для праздников, что дало повод недоброжелателям иронизировать над «предприимчивыми мещанами». В прессе Кейт долго преследовало обидное прозвище «Waity Katie» (Ждущая Кейти), намекавшее на ее долгое ожидание предложения брака. Положение осложнялось еще и наследием принцессы Дианы. Сходство между ними пресса искала во всем, ведь Миддлтон приняла тот же титул — принцессы Уэльской. Несмотря на скепсис придворных, Кейт сумела завоевать расположение королевы Елизаветы II своей сдержанностью, дисциплиной и готовностью учиться протоколу. Тень Маркизы. Принц Уильям изменял? В 2019 году идиллию Уэльских нарушили слухи о возможной связи Уильяма с близкой подругой Кейт — Роуз Хэнбери, маркизой Чамли. Таблоиды взорвались сообщениями о крупной ссоре между Кейт и Роуз, после которой принцесса якобы потребовала от мужа удалить маркизу из их круга в Норфолке. Таблоид US Magazine приписывал принцу бурный роман. Инсайдеры редакции утверждали, что Хэнбери родила от Уильяма ребенка. Пресса стала называть маркизу «новой Камиллой» — многие британцы до сих пор уверены, что нынешняя жена короля Карла III Камилла разрушила его брак с принцессой Дианой. Брак принца Уильяма устоял. Однако с маркизой Кейт Миддлтон общаться и в самом деле перестала, что только подогрело новую волну слухов.

Фото: i-Images / Pool / www.globallookpress.com

Две принцессы на одном троне Уже в мае 2020 года журнал Tatler выпустил большой материал про Кейт Миддлтон. Статья вышла под названием «Екатерина Великая», редакция описала жизнь и характер супруги принца. Говорилось, среди прочего, и об отношениях Кейт Миддлтон с ее невесткой, женой принца Гарри Меган Маркл. Их общение с самого начала напоминало столкновение двух разных цивилизаций. Кульминацией вражды стал инцидент перед свадьбой Сассексов в 2018 году из-за платья принцессы Шарлотты. Спор закончился слезами. Собеседники Tatler также заявили, что герцогиня Кембриджская недовольна дополнительными обязанностями, которые ей пришлось взять на себя после ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. «Кейт в ярости из-за возросшей нагрузки. Она чувствует себя истощенной и загнанной в ловушку. Меган и Гарри оказались такими эгоистами. Герцог и герцогиня Сассекские фактически бросили их троих детей под автобус», — возмущался один из друзей герцога и герцогини Кембриджских.

Фото: y60/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Конфликт усугублялся комментариями принца Уильяма о Меган Маркл. Он открыто называл ее «неприятной» и «грубой», что привело к физической стычке между братьями. В ходе ссоры Уильям толкнул Гарри на пол. «Он поставил стакан с водой, снова меня обозвал, а потом набросился. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол», — писал в мемуарах принц Гарри. Тревожные слухи о Кейт Миддлтон В начале 2024 года Букингемский дворец объявил о плановой операции Кейт Миддлтон. Принцесса исчезла из публичного пространства на несколько месяцев, что породило лавину безумных теорий заговора. В Сети даже начали предполагать, что принц убил супругу, или что она впала в кому после избиения. Вновь усилились слухи о возможной измене со стороны принца Уильяма. The New Yorker, собравший целый материал на эту тему, среди прочего указал и на сплетни о том, что Миддлтон действительно сделала операцию — только на увеличение ягодиц. Ситуация накалилась, когда дворец опубликовал фото Кейт с детьми на День матери. Пользователи заметили, что снимок редактировали. Крупнейшие фотоагенства отказались его использовать. Через два месяца Кейт Миддлтон призналась, что после операции тесты выявили у нее рак. Король Чарльз в то же время начал лечение от онкологии.

Фото: РИА «Новости»

Принцесса прошла курс химиотерапии. В 2025 году у нее началась ремиссия. Позднее Миддлтон рассказала, что до сих пор ощущает последствия заболевания. «Вы думаете, что лечение закончилось, и вы можете вернуться к нормальной жизни, но это все еще настоящее испытание», — отметила Кейт Миддлтон. И все же, к юбилею принц Уильям и Кейт Миддлтон подходят как самая сыгранная команда Виндзоров. Слухи об их жизни не идут ни в какое сравнение со скандалами вокруг принца Гарри и Меган Маркл. Близкий к семье источник рассказал The Telegraph, что накануне хрустальной свадьбы «принц и принцесса начинают новую главу».