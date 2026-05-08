Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали нового питомца

В семье наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон пополнение. На их официальной странице в Instagram* появилось фото коричневого кокер-спаниеля.

«Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему один год», — говорилось в публикации.

В 2020 году брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон подарил ей с мужем собаку по кличке Орла. Именно она и родила щенка, ставшего их новым питомцем.

Кокер-спаниель до персонального представления участвовал в официальной фотосессии в честь 15-летия брака Уильяма и Кейт. Фотограф Мэтт Портеус запечатлел принца и принцессу Уэльских вместе с детьми, отдыхающих на траве в Корнуолле. Рядом с ними находились собаки — Отто и с матерью Орлой.

Вокруг принца Уильяма и Кейт Миддлтон периодически возникало много скандалов. Несмотря на то, что со стороны их брак часто выглядел идеальным. Но к своей хрустальной свадьбе они подошли как самая сыгранная команда Виндзоров и, вероятно, сейчас они начинают новую главу.

