Врач Русакова отметила недостатки завтрака принцессы Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон предпочитает начинать день с овсянки или зеленого смузи. Мнение о таком варианте завтрака высказала диетолог Дарья Русакова, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, овсянка и зеленый смузи часто становятся основой для модных и, на первый взгляд, полезных завтраков. Однако полноценность такого приема пищи зависит не только от самих продуктов, но и от их состава, а также от индивидуальных потребностей организма.

«Главный недостаток такого сочетания — низкое содержание белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы, обмена веществ и длительного насыщения», — отметила медик

Русакова подчеркнула, что овсянка и зеленый смузи могут быть частью сбалансированного завтрака, но по отдельности они не способны обеспечить организм всем необходимым, добавила газета «Петербургский дневник».