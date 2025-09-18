Шляпа затмила все: почему от фото с Меланией Трамп веет чем-то жутким

Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию приковал к себе внимание всей без исключения западной прессы. Но по-настоящему удивила публику его жена Мелания: образ, который подобрала первая леди Соединенных Штатов, действительно поражает, как и то, как супруга главы Белого дома выглядит в нем на фотографиях.

Что Мелания Трамп надела на встречу с Карлом III Перед встречей с королем Карлом III и королевой Камиллой Дональда и Меланию Трамп встретил принц Уэльский Уильям с супругой Кейт Миддлтон. На фоне Кейт, которая была в длинном двубортном пальто винного цвета, Мелания смотрелась довольно мрачно: строгий, практически черный костюм от Dior, черные туфли-лодочки и широкополая шляпа «королевского» фиолетового цвета, скрывшая аккуратный пучок.

Фото: i-Images / Pool / www.globallookpress.com

Стилист Анна Скороходова объяснила сайту kp.ru, что наряд Мелании стал демонстрацией сдержанности и деликатности, а проверенная классика подчеркнула роль первой леди США как дипломатической фигуры, а не модницы. «Также образ дает понять, что первая леди не стремится выйти на передний план — она супруга первого лица государства и его опора», — подчеркнула она. Впрочем, даже при большом желании хоть как-то выделиться у жены Трампа с этим возникли бы проблемы. И всему виной шляпа: излюбленный аксессуар английской аристократии перекрывал лицо Мелании практически на каждом снимке, особенно если она позволяла себе слегка наклонить голову. С некоторых ракурсов первая леди США напоминала либо довольно жуткий манекен, либо фиолетовый гриб.

Фото: i-Images / Pool / www.globallookpress.com

Как Трамп и Мелания оконфузились перед королевской семьей И хотя наряд Мелании Трамп ни у кого из официальных лиц вопросов не вызвал, о непунктуальности президентской четы уже говорят вовсю: на встречу в Виндзорский замок они опоздали. И Кейт, и Уильяму пришлось ждать главу Белого дома и его супругу 15 минут, уточнила газета The Mirror. Вместо назначенных 11:55 вертолет Трампа приземлился на лужайке сада около 12:10.

Фото: i-Images / Pool / www.globallookpress.com

Еще одна неловкая ситуация возникла между королевой Камиллой и Миддлтон. Первая беседовала с Меланией Трамп, когда к ним подошла Кейт и завела разговор с первой леди США. «Королева Камилла выглядела смущенной и неловко оглядывалась по сторонам, пока Миддлтон и Мелания разговаривали», — отметили в материале The New York Post. Через несколько мгновений королева довольно небрежным жестом дала Миддлтон понять, чтобы та отошла в сторону.

Интересно Трампа и его супругу также поспешили обвинить в нарушении королевского протокола: они не сделали реверанс при приветствии Карла III и королевы Камиллы. Однако позже выяснилось, что это не так.

Фото: i-Images / Pool / www.globallookpress.com

Довольно странным пресса сочла и тот факт, что окружение президента США привезло в Великобританию постельное белье для Трампа и его жены. В Виндзорском дворце для четы приготовили комплекты из тонкого египетского хлопка, сообщила газета Daily Mail. Однако они не пригодились. «Помощники президента, проверяя его комнату в Виндзорском дворце, выдали горничным постельное белье», — указали в материале. Почему Трамп отказался спать на королевских простынях, неизвестно. Возможно, это связано с особыми мерами безопасности.