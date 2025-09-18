Шляпа затмила все: почему от фото с Меланией Трамп веет чем-то жутким
Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию приковал к себе внимание всей без исключения западной прессы. Но по-настоящему удивила публику его жена Мелания: образ, который подобрала первая леди Соединенных Штатов, действительно поражает, как и то, как супруга главы Белого дома выглядит в нем на фотографиях.
Что Мелания Трамп надела на встречу с Карлом III
Перед встречей с королем Карлом III и королевой Камиллой Дональда и Меланию Трамп встретил принц Уэльский Уильям с супругой Кейт Миддлтон.
На фоне Кейт, которая была в длинном двубортном пальто винного цвета, Мелания смотрелась довольно мрачно: строгий, практически черный костюм от Dior, черные туфли-лодочки и широкополая шляпа «королевского» фиолетового цвета, скрывшая аккуратный пучок.
Стилист Анна Скороходова объяснила сайту kp.ru, что наряд Мелании стал демонстрацией сдержанности и деликатности, а проверенная классика подчеркнула роль первой леди США как дипломатической фигуры, а не модницы.
«Также образ дает понять, что первая леди не стремится выйти на передний план — она супруга первого лица государства и его опора», — подчеркнула она.
Впрочем, даже при большом желании хоть как-то выделиться у жены Трампа с этим возникли бы проблемы. И всему виной шляпа: излюбленный аксессуар английской аристократии перекрывал лицо Мелании практически на каждом снимке, особенно если она позволяла себе слегка наклонить голову.
С некоторых ракурсов первая леди США напоминала либо довольно жуткий манекен, либо фиолетовый гриб.
Как Трамп и Мелания оконфузились перед королевской семьей
И хотя наряд Мелании Трамп ни у кого из официальных лиц вопросов не вызвал, о непунктуальности президентской четы уже говорят вовсю: на встречу в Виндзорский замок они опоздали.
И Кейт, и Уильяму пришлось ждать главу Белого дома и его супругу 15 минут, уточнила газета The Mirror. Вместо назначенных 11:55 вертолет Трампа приземлился на лужайке сада около 12:10.
Еще одна неловкая ситуация возникла между королевой Камиллой и Миддлтон. Первая беседовала с Меланией Трамп, когда к ним подошла Кейт и завела разговор с первой леди США.
«Королева Камилла выглядела смущенной и неловко оглядывалась по сторонам, пока Миддлтон и Мелания разговаривали», — отметили в материале The New York Post.
Через несколько мгновений королева довольно небрежным жестом дала Миддлтон понять, чтобы та отошла в сторону.
Интересно
Довольно странным пресса сочла и тот факт, что окружение президента США привезло в Великобританию постельное белье для Трампа и его жены.
В Виндзорском дворце для четы приготовили комплекты из тонкого египетского хлопка, сообщила газета Daily Mail. Однако они не пригодились.
«Помощники президента, проверяя его комнату в Виндзорском дворце, выдали горничным постельное белье», — указали в материале.
Почему Трамп отказался спать на королевских простынях, неизвестно. Возможно, это связано с особыми мерами безопасности.