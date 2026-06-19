Королевские скачки в Аскоте: почему это парад шляпок и чем удивила Кейт Миддлтон в 2026 году

Ежегодно в британском графстве Беркшир собирается до полумиллиона зрителей, чтобы стать свидетелями одного из самых престижных событий в мире скачек — королевского турнира в Аскоте. Пять дней соревнований, торжественное шествие монаршей семьи от Виндзорского замка и более двух веков безупречных традиций. Что делает этот турнир главным в календаре любителей конного спорта и королевской семьи и чем дамы удивили публику в этом году — в материале 360.ru.

Что такое Royal Ascot Роял Аскот (Royal Ascot) — это не просто скачки, а одно из самых престижных светских событий Великобритании, которое ежегодно проходит в третью неделю июня в городе Аскот графства Беркшир. Мероприятие длится ровно пять дней. История королевских скачек Ипподром в городе Аскот основала королева Анна Стюарт. Она заметила вересковую пустошь и поняла, что это будет идеальным местом для лошадей. Первая гонка на нем прошла в августе того же года. Призом стала тарелка королевы стоимостью 100 гиней (английская, а затем британская золотая монета, действовала с 1663 по 1813 год). После смерти Анны в 1714 году про скачки позабыли. Однако традицию возродил сын Георга II Уильям Август. Он построил в Аскоте целый конный завод. В итоге скачки в этом городе стали частым событием. Кроме того, уже в то время мероприятие приобрело статус светского и было очень популярным в высшем обществе.

Фото: Stephen Lock / i-Images / www.globallookpress.com

Первые четырехдневные скачки состоялись в 1768 году при правлении короля Георга III. В 1793 году в Аскоте возвели постоянное здание на 1650 персон. Однако нынешний вид королевские скачки приобрели в 1807 году, когда впервые утвердили Золотой кубок монарха. Его вручали победителям длинных забегов — на 4022 метра. В них могли участвовать только лошади старше трех лет.

Интересно На первом таком длинном забеге за кубок присутствовали сам Георг III и королева Шарлотта. Это произошло в третий день скачек, и с тех пор традиция сохраняется.

Король Георг IV, в свою очередь, ввел в 1825 году обычай королевской процессии, когда члены монаршей семьи проезжают в открытых экипажах под звуки гимна, — обычай сохранился и по сей день и открывает каждый день скачек. Со временем мероприятие стало настолько популярным, что позднее в Аскоте построили огромную трибуну стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов, а в город проложили железную дорогу. Традиция пятидневных скачек появилась при Елизавете II — большой любительнице лошадей и конных гонок. В 2002 году в честь 50-летней годовщины своего правления королева прибавила к Роял Аскот еще один день — теперь их проводят со вторника по субботу. При ней ипподром Аскот подвергли реконструкции и открыли обновленным в 2006 году. На ипподроме с 1807 года существует королевская ложа, куда можно попасть только по особым приглашениям. Как правило, их рассылают из Букингемского дворца.

Интересно В 1844 году Аскот посетил российский император Николай I. Он также сидел в королевской ложе вместе с королевой Викторией и ее супругом — принцем Альбертом. Николай учредил специальный «Императорский приз» (Emperor’s Plate). Это была миниатюрная серебряная копия памятника Петру I. Его разыгрывали вплоть до начала Крымской войны.

Сегодня Роял Аскот собирает 400-500 тысяч зрителей ежегодно, а билеты на него раскупают за месяц до начала мероприятия. За пять дней на скачках выпивают примерно 56 тысяч бутылок шампанского, 44 тысячи бутылок вина, 21 тысячу кувшинов пива, 80 тысяч чашек чая и 128,5 тысячи бутылок минеральной воды и съедают 60 тысяч сэндвичей, 240 тысяч пирожных и восемь тысяч корнуоллских крабов.

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/ Royal Ascot 2019 / www.globallookpress.com

Дресс-код скачек в Аскоте Одной из главных составляющих Royal Ascot считается строгий дресс-код, который превращает ипподром в настоящий подиум. Правила различаются в зависимости от сектора, в котором находится гость. Королевская ложа. Сюда дамы обязаны надеть платье или юбку не выше колена, с бретельками минимум 2,5 сантиметра. Брюки допустимы. Туфли, как правило, на каблуке, реже — на танкетке. Шляпа — обязательный аксессуар. Она должна быть с твердым основанием и полями от 10 сантиметров. Несмотря на казалось бы строгое ограничение, фантазии модниц в этом вопросе нет конца: ежегодно именно шляпка становится предметом негласного соревнования, «кто кого перещеголяет». Мужчины обязаны прийти в королевскую ложу в черном, сером или темно-синем костюме с жилетом и галстуком. Обязательный аксессуар — цилиндр, черные туфли и носки, закрывающие лодыжку. Иностранцам допустимо приходить в национальной одежде, а военнослужащим — в форме.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ложа королевы Анны и Загородная ложа. Они открыты для широкой публики. Дресс-код здесь не такой строгий: женщинам допустимо явиться в юбках, платьях и брюках любой длины, на голове должна быть шляпка. Однако есть запрет на оголенные плечи, платья и блузы с бретелями на одно плечо, недопустимы аутфиты из прозрачных тканей и с открытым животом. Мужчины в ложе королевы Анны должны носить костюмы-двойки или тройки, рубашку с воротником, галстуком и носками, закрывающими лодыжки. В Загородной ложе мужчинам допускается быть не в костюме: можно надеть брюки и пиджак, но обязательными остаются рубашка и галстук, длинные носки. В обеих ложах под запретом бабочки и шейные платки, джинсы, кроссовки и шорты. А вот в Виндзорской ложе дресс-кода нет. Что такое День дам Особое место в программе скачек занимает третий день, который называют Ladies day, или День дам. Это самый яркий и модный день королевских скачек, который традиционно проводят в четверг. Он получил свое название в 1823 году, когда поэты описали этот день как праздник, «где женщины, подобно ангелам, выглядят божественно мило». В этот день женщины стараются сделать свой выход максимально значимым и модным.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Самые яркие выходы на скачках в 2026 году На королевских скачках этого года в очередной раз произвела фурор Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская пришла в приталенном платье длины миди от британского бренда Roksanda с асимметричным драпированным бантом на левом плече лимонного цвета. Кейт уже надевала его на Ямайке в марте 2022-го и на Уимблдон в июле того же года.

Интересно Меган Маркл была на скачках единожды — в 2018 году, сразу после свадьбы с принцем Гарри. Для выхода она выбрала белоснежное платье с кружевными элементами от Givenchy и шляпку от известного шляпника Philip Treacy.

На будущей королеве была шляпка в тон платью со вставками из тонкой сетки от модиста Jane Taylor. Образ дополнили кремовый клатч с жемчужным замком от Anya Hindmarch и нюдовые замшевые лодочки от Gianvito Rossi. Из драгоценностей Кейт выгуляла: серьги-люстры из коллекции Елизаветы II;

трехниточный жемчужный браслет принцессы Дианы.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Новым лицом на нынешних скачках стала недавно вышедшая замуж за сына принцессы Анны — Питера Филлипса — Гарриет Сперлинг. Она выбрала пастельно-голубое платье от британского бренда Suzannah London, лодочки от Jimmy Choo и шляпку в тон, а серьги были от Pragnell Jewellery.

Фото: Stephen Lock / i-Images / www.globallookpress.com

Среди знаменитостей в королевской ложе заметили актера Стэнли Туччи. Он был в традиционном строгом визитном костюме, который включал в себя фрак, классические брюки, обязательный цилиндр и галстук с узором. Свой элегантный образ актер дополнил солнцезащитными очками и браслетами. Его супруга Фелисити Блант (родная сестра Эмили Блант, коллеги Туччи по фильму «Дьявол носит Prada») была в светлом платье в крупный цветок, темной шляпке и солнцезащитных очках.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Еще один удачный выход этих скачек был у дочери принцессы Анны — Зары Тиндалл. Она надела пастельно-лиловое платье от Rebecca Vallance и выбрала почти в тон ему графичную розовую шляпку.

Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также на Аскоте-2026 были сам король Карл III и королева-консорт Камилла, принц Уильям, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Анна (сидела в экипаже со своей невесткой Гарриет), племянницы принцессы Дианы — леди Амелия и Элиза Спенсер.