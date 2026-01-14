Наряд Кейт Миддлтон на встрече с пациентами больницы вызвал бурные обсуждения

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила больницу Чаринг-Кросс на западе Лондона за день своего 44-летия. На встречу с пациентами она надела бордовый костюм бренда Roland Mouret, вызвав ажиотаж в Сети, сообщили на сайте Page Six .

Миддлтон показалась в этом костюме на публике уже четвертый раз, начиная с декабря 2022 года. Бордовый цвет стал для нее знаковым. В этом же костюме она была во время своего первого выхода в свет после завершения курса химиотерапии осенью 2024 года.

Принцесса Уэльская дополнила образ шелковым топом рубиново-красного цвета, а также остроносыми туфлями.

«„Принцесса грациозна, элегантна и следует королевскому протоколу“, „Как всегда великолепна“, „О Кейт невозможно сказать ничего плохого, она всегда элегантна и изысканна“», — оценили образ принцессы читатели портала.

