Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп, ставший мемом

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила церемонию восхождения Сары Маллали на пост архиепископа Кентерберийского в графстве Кент. Она появилась на публике в наряде, повторившем образ первой леди США Мелании Трамп, ставший мемом, сообщило издание Daily Mail .

Супруга принца Уильяма предстала в элегантном монохромном наряде — кашемировом пальто в клетку, которое дополнило широкополой соломенной шляпкой Houndstooth от Juliette Millinery. Принцесса также надела черные остроносые туфли Ralph Lauren Celia из телячьей кожи, а в руках держала сумочку Chanel Mini Classic. В качества аксессуара Миддлтон выбрала серьги Cavolfiore от Cassandra Goad в форме цветов, изготовленные из 18-каратного желтого золота с жемчугом и бриллиантами.

Мнения читателей разделились при оценке наряда принцессы. Один из них задался вопросом, сколько пройдет времени, прежде чем Меган Маркл появится в таком же пальто.

«Мелания Трамп — источник идей и вдохновения. Хороший ход», — написал другой комментатор.

Третий читатель добавил, что подобные шляпки выглядят нелепо. Еще один пользователь отметил, что головной убор Кейт напомнил ему шляпку куклы-ковбоя Джесси из мультфильма «История игрушек».

В начале года Мелания Трамп появилась на инаугурации Дональда Трампа в длинном темно-синем пальто, такого же цвета юбке и широкополой шляпке с плоским верхом и белой отделкой. Пользователи соцсетей шутили, что она оделась как прислуга и собралась на похороны Америки.