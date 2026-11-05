360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Меладзе прервал концерт в Алма-Ате из-за драки фанаток в фан-зоне

    Фото: РИА «Новости»

    В Казахстане певец Валерий Меладзе прервал концерт из-за драки фанаток в фан-зоне, пригрозив, что уйдет со сцены. Об этом сообщило интернет-издание zakon.kz.

    Меладзе выступал с большой сольной программой на Almaty Arena 3 и 4 ноября. Скандал с потасовкой фанаток произошел на второй концертный день.

    По словам очевидцев, в фан-зоне две женщины решили пробраться к сцене, отталкивая по пути других зрительниц. Все закончилось потасовкой с криками, на которую обратил внимание и Меладзе.

    «А ну, стоп, стоп, стоп. Вы что там толкаетесь? Вот и весь концерт пошел под откос. В принципе, концерт закончился», — сказал он, собираясь покинуть сцену.

    Меладзе остановили крики фанатов. Он остался, пригрозив, если увидит, что кто-то опять кого-то хоть пальцем тронул, но моментально прекратит выступление.

    Очевидцы делились подробностями в соцсети Threads*. Одна из пользовательниц написала, что концерт был классный и его энергетика шикарная, весь зал подпевал. Но кто-то в фан-зоне испортил конец выступления, опозорив не только себя, но и город.

    Другие казахстанцы ее поддержали, написав, что им тоже из-за этого момента стало стыдно за город.

    Ранее Меладзе исключил Россию из своего гастрольного графика из-за скандалов, связанных, в том числе, с проверками на предмет финансирования ВСУ.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook, Instagram и Threads на территории Российской Федерации запрещена.

    Читайте также

    Валерий Меладзе полностью исключил Россию из графика выступлений

    Муж Пугачевой пел на украинском, Рикки Мартин подпевал. Скандальная свадьба украинки в Каннах удивила киевлян

    Галкин стал тамадой на свадьбе участницы конкурса «Мисс Украина» в Каннах

    Меладзе заработал 16 миллионов на бизнесе в России за 2025 год

    «Катя, возьми телефон» взрывает соцсети: куда пропали парни из «БиС» и когда вернутся снова

    Anna Salynskaya/Russian Look

    Константин Меладзе заработал в России 100 млн за 2025 год

    «Не приходи домой». Меладзе напугали увеличенные губы жены

    Дочь Брежневой бросилась распродавать одежду ради матери

    Bulkin Sergey/news.ru

    Десятки поклонниц Меладзе пострадали из-за фейковых билетов на шоу в декабре

    Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Меладзе спел на одной сцене с Галкиным

    Накопления Константина Меладзе на вкладах в России превысили миллион рублей

    Меладзе потратил почти полмиллиона рублей на лечение в России