Меладзе прервал концерт в Алма-Ате из-за драки фанаток в фан-зоне

В Казахстане певец Валерий Меладзе прервал концерт из-за драки фанаток в фан-зоне, пригрозив, что уйдет со сцены. Об этом сообщило интернет-издание zakon.kz .

Меладзе выступал с большой сольной программой на Almaty Arena 3 и 4 ноября. Скандал с потасовкой фанаток произошел на второй концертный день.

По словам очевидцев, в фан-зоне две женщины решили пробраться к сцене, отталкивая по пути других зрительниц. Все закончилось потасовкой с криками, на которую обратил внимание и Меладзе.

«А ну, стоп, стоп, стоп. Вы что там толкаетесь? Вот и весь концерт пошел под откос. В принципе, концерт закончился», — сказал он, собираясь покинуть сцену.

Меладзе остановили крики фанатов. Он остался, пригрозив, если увидит, что кто-то опять кого-то хоть пальцем тронул, но моментально прекратит выступление.

Очевидцы делились подробностями в соцсети Threads*. Одна из пользовательниц написала, что концерт был классный и его энергетика шикарная, весь зал подпевал. Но кто-то в фан-зоне испортил конец выступления, опозорив не только себя, но и город.

Другие казахстанцы ее поддержали, написав, что им тоже из-за этого момента стало стыдно за город.

Ранее Меладзе исключил Россию из своего гастрольного графика из-за скандалов, связанных, в том числе, с проверками на предмет финансирования ВСУ.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook, Instagram и Threads на территории Российской Федерации запрещена.