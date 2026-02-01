«Не приходи домой». Меладзе напугали увеличенные губы жены

Меладзе жестко высмеял внешность жены с надутыми губами, сравнив ее с хрюшкой

Продюсер Валерий Меладзе жестко высказался об изменившейся внешности супруги, певицы Альбины Джанабаевой, которая отправила ему свой снимок с увеличенными губами. Артистка поделилась с подписчиками реакцией мужа в Instagram*-аккаунте.

Меладзе иронично отреагировал на изменившуюся внешность жены и попросил ее прислать свое фото. Он отметил, что супруга стала выглядеть на 10 лет старше, а также усомнился, что на снимке она.

«Ты чего прислала фотографию какой-то хрюшки? Пришли свою. Не приходи домой! Это не ты», — заявил певец, не оценив эксперимент жены.

Джанабаева призналась, что решила подшутить над мужем, поэтому с помощью ChatGPT скорректировала себе внешность на видео.

