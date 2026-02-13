Константин Меладзе заработал в России 100 млн за 2025 год

Лейбл продюсера Константина Меладзе «Меладзе Мьюзик» заработал в России более 100 миллионов рублей чистой прибыли за 2025 год. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Доход компании составил 100 миллионов 230 тысяч рублей. За год прибыль выросла на 15 миллионов, а с 2022 года — почти в семь раз. При этом сам Меладзе с начала СВО находится за границей, в Россию он ни разу не возвращался. Композитор даже пропустил годовщину смерти отца — брат Валерий показывал ему могилу по видеосвязи.

«Меладзе Мьюзик» владеет звукозаписывающей студией и правами на товарные знаки групп «Инь-Янь» и M-BAND. На лейбле также выпускается Валерий Меладзе. Несмотря на отсутствие продюсера в стране, его бизнес продолжает приносить многомиллионную прибыль.

Из России Меладзе уехал вместе с женой — певицей Верой Брежневой, но в 2023 году пара распалась. По данным Shot, они разъехались по разным странам. Композитор, вероятно, сейчас живет в Испании вместе с братом и его супругой Альбиной Джанабаевой. Его экс-супруга переехала на Украину, сменила псевдоним и отказалась от русского языка.