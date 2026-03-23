«Катя, возьми телефон» взрывает соцсети: куда пропали парни из «БиС» и когда вернутся снова

Группа «БиС» воссоединилась через 17 лет, о чем ее участники — Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев — на днях объявили в Сети. Артисты честно признались в конфликтах внутри группы, почему дуэт распался, чем для каждого из них стала «Фабрика звезд» — проект, где исполнители хита «Катя, возьми телефон» познакомились. Кем они были до телевизионного шоу, чем занимались после развала коллектива и почему решили воссоединиться снова — в материале 360.ru.

Почему группа «БиС» распалась В подкасте «17 мгновений спустя» Соколовский и Бикбаев рассказали, чего добились за время свободного плавания, как сложились их жизни и почему коллектив любимчиков миллионов распался. Владислав предположил, что они могли сильно докучать своему продюсеру Константину Меладзе. «Мне на тот момент было 17, тебе — 19. И в бесконечных мыслях о том, что мы такие исключительные, просто его задолбали. Я это понял только спустя годы», — признался артист. Хватало напряжения и внутри коллектива: каждый тянул одеяло на себя, молодые люди регулярно ругались из-за взглядов на творчество. Лишь сейчас оба смогли объективно сказать, кто в чем был более силен: Влад отыгрывал на сцене, имея за плечами опыт работы в «Тодес», что бесило его напарника, в то время как Дмитрий с его подвешенным языком был главным во время интервью, что бесило уже Соколовского.

Нельзя забывать и о том, что парней все время сравнивали: кто из них популярнее, кто лучше поет и двигается. Из-за этого внутри дуэта сложилось негласное соперничество. Атмосфера в группе подсказывала парням готовить запасные плацдармы. Летом 2010 года появились слухи, что в группе будет третий участник. На подкасте же ребята пояснили, что в это время Меладзе исключил Бикбаева из коллектива, а Дмитрий вместо себя посоветовал позвать в дуэт к Соколовскому победителя украинской «Фабрики» Алексея Матиаса. Влад же от этой рокировки отказался. По этой причине, когда 4 июля 2010 года Соколовский объявил о распаде коллектива и начале своей сольной карьеры, новость стала неожиданностью для Бикбаева. Однако на момент последнего концерта дуэта у него все было готово к запуску группы 4POST. «У меня появились ресурсы, я уже понимал, куда хочу, и были даже договоренности с радиостанциями», —подчеркнул Бикбаев.

По версии Дмитрия, в первую очередь группу «БиС» погубили тайны и недомолвки. «Мы все время были в боевой стойке. И это не хочется повторять», — заключил Бикбаев. Соколовский добавил, что вокруг них сложилось нездоровое окружение из администраторов, пиарщиков и других сотрудников команды, которые «ездили по ушам» обоим, из-за чего молодые люди просто не слышали друг друга. Участники дуэта вспомнили, что почувствовали после последнего концерта: Бикбаев ожидал, что будет облегчение, но в итоге внутри была грусть, а Соколовский испытал гадкое чувство. Какое-то время артисты были в ссоре. Первым на примирение пошел Бикбаев, который сначала пришел к отцу Соколовского, а позже появился на концерте Влада. Всего за 17 лет парни виделись пять раз.

Как родилась группа «БиС» В 2007 году в эфир вышло музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд — 7», участниками которого стали Соколовский и Бикбаев. Но бэкграунд у артистов был разным. Влад с малых лет был на сцене. В три года он спел с Филиппом Киркоровым «Зайка моя», а в пять записал песню «Рыжий Ап», которая стала популярной благодаря рекламе. Немаловажную роль в столь раннем творчестве мальчика сыграл его отец — хореограф и солист группы «ИКС-Миссия» Андрей Соколовский. В его коллектив, к слову, Влад влился в подростковом возрасте. Также он какое-то время танцевал в театре «Тодес». В подкасте Соколовский рассказал, что всегда знал, что у него будет большой шанс, которым необходимо воспользоваться. Артист посчитал «Фабрику» тем самым шансом, который представился ему в 16 лет. А вот 19-летний Дмитрий об этом не думал. К тому моменту он уже учился в ГИТИСе и грезил о театре и кино. Параллельно с кастингом на «Фабрику» он активно прослушивался, и однажды Бикбаеву пришлось выбирать между музыкой и актерством.

В подкасте Дмитрий признался, что выбрал «Фабрику» из-за Влада. «Меня утвердили в кино — на главную роль. Мы с тобой были в ГУМе в тот момент (молодые люди познакомились на кастинге, а позже сдружились. — Прим. ред.), тусили, по центру гуляли. И вот тут был поворотный момент, когда нужно было принять решение: пойти на „Фабрику“ или сниматься в кино, причем в полный метр. Ты был рядом, я спросил, что делать. И ты сказал мне: „Давай вместе на ‚Фабрику‘ пойдем“», — пояснил Бикбаев. Изначально продюсер седьмой «Фабрики» Константин Меладзе собирался создать квартет, но увидел ребят вместе и понял, что это может сработать. Соколовский признался, что до создания коллектива его спросили, пойдет ли он в «БиС». «Мне задали вопрос: если произойдет так — что ты об этом думаешь? Конечно, я согласился. Не жалею. Это была некая борьба между моим эго и логикой. У меня все совпало. Я был рад, что тебя вернули», — поделился воспоминанием Влад.

Дело в том, что впервые о создании группы стало известно после того, как из проекта выбыл Бикбаев. Более того, в номинацию он попал с Соколовским, и выбор был между ними. Сегодня им стало понятно, что продюсеры сделали это ради драматургии, но тогда ребята были очень расстроены и не понимали, как Дмитрий мог покинуть «Фабрику».

Интересно Название группы «БиС» сложилось из первых букв фамилий певцов. Весной этого года один из хитов дуэта снова выстрелил в Сети. Произошло это благодаря мемной вирусной песне «Возьми телефон, детка». Пользователи начали миксовать два трека, вспоминать клипы распавшейся группы. Музыканты не растерялись и подхватили тренд, начали снимать свои видео о том, как создавались эти композиции, как снимались видео для них, что получалось, что не получалось. В комментариях многие признаются, что очень рады снова видеть парней вместе, когда они так хорошо выглядят и общаются. Один из популярных опросов у девушек теперь: «В кого вы были влюблены в детстве? В Бикбаева или Соколовского?» Есть и те, кто признается, что хотелось бы вернуть не только «БиС» на сцену, но и в целом моду нулевых. Джинсы клеш на низкой посадке, загар, всю эту эстетику.

Первая песня коллектива «Твой или ничей» стала настоящим хитом. После этого Константин Меладзе написал для ребят синглы «Катя», «Кораблики», «Пустота». Коллектив вышел в финал «Фабрики» и занял третье место после Насти Приходько и Марка Тишмана. На подкасте Соколовский и Бикбаев признались, что уже после узнали, что Влад должен был стать победителем, но из-за возвращения Бикбаева продюсеры посчитали голоса зрителей по-другому.

Что Соколовский делал после «БиС» Бывшие фабриканты после развала коллектива пошли разными путями. Влад Соколовский решил строить сольную карьеру. Уже в 2010 году он представил вокальный проект VS, а первый студийный альбом «Осколки души» записал в 2013 году. Однако Соколовский больше известен благодаря своей бурной личной жизни после «Фабрики». В 2015 году он женился на своей коллеге по проекту Рите Дакоте. В 2017 году у них родилась дочь Мия, а спустя всего год пара развелась из-за измен Соколовского. «Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки девушек, многих из них я знаю лично, многие из них были приятельницами, вхожими в мой дом», — написала певица в своих соцсетях. В 2019 году оба артиста записали песни про расставание: Дакота — сингл «Новые линии», который позже вошел в альбом «Стаи китов» 2020 года, а Соколовский — альбом «Настоящий». Позже Влад записывал альбомы и отдельные треки, но они не повторили успеха хитов «БиС».

Соколовский с Ритой Дакотой

Что Бикбаев делал после «БиС» Дмитрий Бикбаев тоже попытался выстроить свой музыкальный путь. Сразу после ухода из группы он создал рок-группу 4POST. В 2012 году коллектив участвовал в национальном отборе на «Евровидение», однако рокеры уступили ярким «Бурановским бабушкам». В 2016 году группа распалась. В 2014 году Бикбаев поучаствовал в шоу перевоплощений «Один в один». Параллельно Дмитрий служил ведущим артистом в московском Театре Луны. К слову, он имеет театральное образование: в 2008 году с красным дипломом окончил актерский факультет ГИТИСа. И когда Бикбаев в 2016 году понял, что с музыкой у него не клеится, сосредоточился только на театре. В 2017 году он стал худруком Культурного центра имени И. М. Астахова, в 2018 году — худруком независимого театра «15». В 2019 году он повысил квалификацию в ГИТИСе до директора театра, в том же году создал собственный продюсерский центр, а с 2022 года стал руководителем театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже.

В 2025 году Бикбаева назначили художественным руководителем Театра на Покровке в Москве. Тогда артист признался, что он всегда шел к этой цели.

Если бы меня спросили еще на «Фабрике», что я хочу, ответил бы, что хочу свой театр. Дмитрий Бикбаев

Дмитрий признался, что в театральной жизни ему помог телевизионный и музыкальный опыт: от съемок крупных проектов до создания клипов. Касательно личной жизни о Бикбаеве известно немного. На подкасте Дмитрий признался, что был женат и развелся. Бывшую супругу звали по иронии судьбы Екатериной, поэтому каждый ее день рождения бывшему фабриканту приходилось петь хит «Катя, возьми телефон». Еще одно откровение Бикбаева — он не очень любит именно эту песню, хотя признает, что это шлягер.

Бикбаев в качестве худрука Театра на Покровке перед показом спектакля «Дубровский»

Что будет с «БиС» дальше В подкасте участники группы анонсировали новый трек «Еще не поздно». Артисты пообещали исполнить его вживую на сольном концерте Влада Соколовского 9 апреля в Москве. Также группа исполнит свои вечные хиты — «Катя» и «Твой или ничей». Дальнейшее развитие проекта, как говорят Бикбаев и Соколовский, будет зависеть от реакции фанатов. Пока парни решили не строить музыкальных планов и не обещать совместных альбомов, однако признались, что есть еще одна песня, которую они готовятся записать.