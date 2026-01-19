Дочь Брежневой бросилась распродавать одежду ради матери

Shot: дочь Брежневой выставила на продажу свою одежду и сумки

Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман продает через интернет свою одежду, а также обувь и сумки брендовых марок по ценам вдвое ниже оригинала. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, 16-летняя дочь артистки опубликовала объявления о распродаже. Сумку Balenciaga дочь Брежневой готова отдать за 1750 долларов, а обувь от Chanel, Prada и Dolce & Gabbana — по цене от 350 до 550 долларов.

Распродавать свой гардероб она начала после сообщений о финансовых трудностях матери.

Певица уехала из России в 2022 году и рассталась с продюсером Валерием Меладзе. Сейчас экс-вокалистка группы «ВИА Гра» живет в Италии. Она дает концерты в странах СНГ и Европе, но те перестали пользоваться прежним успехом.

Ранее модель и телеведущая Виктория Боня рассказала, что Брежнева встречалась только с богатыми мужчинами и занималась эскортом. По ее словам, певица при вступлении в брак руководствовалась исключительно принципом выгоды и благодаря этому смогла продвинуться в шоу-бизнесе.