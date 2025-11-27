Меладзе спел на одной сцене с Галкиным

Shot: в Молдавии Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным

Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео просочилось в Cеть накануне концертов Меладзе в республике, сообщил Shot . За последний тур певец заработал более 30 миллионов рублей.

«Как нам стало известно, выступление уехавших из России Галкина* и Меладзе в Молдавии проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля», — отметили журналисты.

Концерт был бесплатным для всех. Релоканты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

В последнее время Меладзе часто посещает Молдавию. В этом месяце он дал два концерта в республике и заработал, по данным Shot, более 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе получил 20 миллионов рублей за концерт в штате Флорида. Артист проводил юбилейный тур в США в честь своего 60-летия. Затем Меладзе прошел медобследование в российской клинике за 400 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.