Меладзе потратил почти полмиллиона рублей на лечение в России

Shot: Меладзе прошел медобследование в российской клинике за 400 тысяч рублей

Певец Валерий Меладзе тщательно следит за своим здоровьем — только на обследование в российской частной клинике он недавно потратил порядка 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Он уточнил, что 60-летний артист регулярно делает в Москве чек-апы в перерывах между заграничными гастролями. Во время последнего визита в Россию он заплатил почти полмиллиона рублей за консультации, сопровождение, анализы и анестезию в одной из московской клиник.

Канал добавил, что Меладзе прошел медобследование между концертами во время большого гастрольного тура по Европе, США и странам ближнего зарубежья.

Ранее исполнитель хита «Красиво» выступил в городе Санкт-Петербурге в штате Флорида. За концерт певец получил 20 миллионов рублей, а за весь тур в честь своего 60-летия — около трех миллионов долларов.

Меладзе исполнил песни в 14 американских городах, в том числе в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Майами.