Галкин стал тамадой на свадьбе участницы конкурса «Мисс Украина» в Каннах

Уехавший из России комик Максим Галкин* стал ведущим на свадьбы харьковского IT-бизнесмена Ники Ломии и его невесты — бывшей участницы конкурса «Мисс Украина». Как сообщил телеграм-канал Shot , торжество прошло в поместье в Каннах.

Галкин* выступил в качестве ведущего и провел всю церемонию на русском языке. За концертную программу на свадьбе отвечали певцы Валерий Меладзе и Рики Мартин.

По данным канала, Галкин* за свои услуги мог заработать не менее 10 миллионов рублей, Меладзе — более 13 миллионов.

О невесте известно то, что она уже несколько лет живет в Европе, постоянно путешествуя между Испанией и Францией. Жених — владелец IT-компании, которая занимается разработкой онлайн-игр. Его компания имеет офисы в Киеве и Варшаве.

В начале марта подписчики Галкина* в социальных сетях заметили, что юморист сменил имидж, похудел, сделал новую прическу и значительно обновил гардероб. Они не исключили, что пока Алла Пугачева остается на Кипре, Галкин* крутит романы во время гастролей.

*Признан в России иностранным агентом.