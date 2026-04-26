Галкин стал тамадой на свадьбе участницы конкурса «Мисс Украина» в Каннах
Shot: Галкин и Меладзе развлекли гостей на украинской свадьбе в Каннах
Уехавший из России комик Максим Галкин* стал ведущим на свадьбы харьковского IT-бизнесмена Ники Ломии и его невесты — бывшей участницы конкурса «Мисс Украина». Как сообщил телеграм-канал Shot, торжество прошло в поместье в Каннах.
Галкин* выступил в качестве ведущего и провел всю церемонию на русском языке. За концертную программу на свадьбе отвечали певцы Валерий Меладзе и Рики Мартин.
По данным канала, Галкин* за свои услуги мог заработать не менее 10 миллионов рублей, Меладзе — более 13 миллионов.
О невесте известно то, что она уже несколько лет живет в Европе, постоянно путешествуя между Испанией и Францией. Жених — владелец IT-компании, которая занимается разработкой онлайн-игр. Его компания имеет офисы в Киеве и Варшаве.
В начале марта подписчики Галкина* в социальных сетях заметили, что юморист сменил имидж, похудел, сделал новую прическу и значительно обновил гардероб. Они не исключили, что пока Алла Пугачева остается на Кипре, Галкин* крутит романы во время гастролей.
*Признан в России иностранным агентом.