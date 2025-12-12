Десятки поклонниц Меладзе пострадали из-за фейковых билетов на шоу в декабре

За две недели до выступлений перекупщики принялись за работу. В чатах появляются объявления о продаже билетов. В это время официальные билеты уже раскуплены.

Аферисты предлагают VIP-места якобы по сниженной цене, хотя на самом деле они дороже на две–четыре тысячи рублей. Мошенники утверждают, что покупали билеты для себя, но не смогут пойти. После оплаты они отправляют красивый QR-код на электронную почту.

«На входе код не срабатывает. Охрана разводит руками: билеты левые. А „продавец“ к этому моменту уже удалил чат и пропал», — уточнил источник Shot.

Это старая схема, но мошенники все равно находят новых жертв. За последние дни пострадали десятки поклонниц, особенно в Казахстане и Узбекистане, где преступники активно рассылают сообщения.

